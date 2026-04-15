CBSE 10th Result 2026: 500 में 500… गुरुग्राम के तनय श्रीवास्तव ने रचा इतिहास; CBSE 10वीं में किया कमाल

CBSE Class 10 Topper Tanay Srivastava: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें शहर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि बोर्ड ने पहली बार अप्रैल महीने में ही परिणाम जारी किया. साथ ही, यह रिजल्ट नए टू-बोर्ड सिस्टम के पहले चरण के आधार पर घोषित किया गया है, जो शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

टॉपर्स ने किया शानदार प्रदर्शन

एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र तनय श्रीवास्तव ने 500 में से 500 अंक हासिल कर अंतर प्राप्त किए, जो जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. वहीं शारदा इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मानसविनी ने 98.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. इसके अलावा वैष्णवी और तुषार यादव ने 98.5 प्रतिशत तथा श्रेया ने 98 प्रतिशत अंक लाकर स्कूल और शहर का नाम रोशन किया.

टू-बोर्ड सिस्टम की नई शुरुआत

इस साल से सीबीएसई ने टू-बोर्ड सिस्टम लागू किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना है. इस सिस्टम के तहत छात्रों को साल में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें. पहला चरण अनिवार्य होता है, जबकि दूसरा चरण वैकल्पिक रखा गया है.

सुधार का मिलेगा दूसरा मौका

पहला बोर्ड परीक्षा चरण 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ था, जिसके आधार पर यह परिणाम घोषित किया गया है. वहीं दूसरा चरण 15 मई से 1 जून 2026 तक आयोजित होगा. इस वैकल्पिक परीक्षा में छात्र अपने अंकों को बेहतर करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिणाम भी अधिक संतुलित हो सकेंगे.

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