CBSE: प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण का अंतिम मौका! कल तक करें आवेदन, जानिये पूरा प्रोसेस

CBSE 10th-12th Exam Form 2026: सीबीएसई कल यानी 30 सितंबर को प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि समाप्त होगा. लेट फीस के साथ 11 अक्तूबर तक आवेदन का अवसर मिलेगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 29, 2025 4:00:10 PM IST

CBSE 10th 12th Private Students Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कल यानी 30 सितंबर 2025 को 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर देगा. हालांकि जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे 11 अक्टूबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर करता है. पंजीकरण प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हो गई है और छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

इतनी फीस जमा करनी होगी

अगर कोई एक विषय की परीक्षा देना चाहता है. तो उसे ₹320 देने होंगे. अतिरिक्त विषयों के लिए भी ₹320 प्रति विषय देने होंगे. प्रैक्टिकल फीस के लिए 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रति प्रैक्टिकल ₹160 देने होंगे. जो प्राइवेट छात्र 30 सितंबर तक आवेदन नहीं कर पाए थे. वे 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है. छात्रों को विलंब शुल्क के रूप में ₹2,000 अतिरिक्त देना होगा.

ऑनलाइन पंजीकरण करते समय जिस परीक्षा सेंटर का चयन किया जाएगा, उसी के आधार पर उसे आवंटन किया जाएगा.

किन छात्रों को मिलेगा मौका?

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र और शुल्क भुगतान ऑनलाइन जमा करना होगा. छात्र समय सीमा के बाद आवेदन नहीं कर पाएंगा. जो छात्र 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वे 2026 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते है.

मुख्य और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024-25 मुख्य और सप्लीमेंट्री एग्जाम में कंपार्टमेंट प्राप्त करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते है. 2024-25 में जो छात्र फेल हुए या उन्हें एसेंशियल रिपीट वाली श्रेणी में रखा गया है. वे भी आवेदन कर सकते है.

रेगुलर छात्रों के साथ ही होती है परीक्षा

निजी छात्रों के लिए परीक्षा नियमित रेगुलर के साथ आयोजित की जाती है. जिन स्कूलों का सीबीएसई के साथ गठजोड़ है. वहां निजी छात्र भी कक्षा 10 और 12 में नियमित छात्रों के समान परीक्षा देते है.

