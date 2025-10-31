Home > शिक्षा > BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड

BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड

BPSC 71st CCE Final Answer Key 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उत्तर कुंजी से पांच प्रश्न हटा दिए गए है. अब इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 10:40:10 PM IST

BPSC 71st CCE Final Answer Key
BPSC 71st CCE Final Answer Key

BPSC CCE 71st Final Answer Key 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते है.

अंतिम उत्तर कुंजी से पांच प्रश्न हटा दिए गए है. अब इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. उत्तर कुंजी के साथ आयोग ने ओएमआर शीट भी समीक्षा के लिए उपलब्ध करा दी है. अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से 8 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर इन्हें देख सकते है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते है.

8 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती 

You Might Be Interested In

उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ईमेल पते examcontroller-bpsc@gov.in का उपयोग करके ओएमआर शीट में किसी भी त्रुटि पर आपत्ति दर्ज करा सकते है. 8 नवंबर 2025 के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, यदि 08.11.2025 तक ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की जाती है, तो आयोग बाद में ओएमआर शीट की फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं कराएगा.

जल्द जारी हो सकते हैं परिणाम

अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते है. परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी.

Tags: bpsceducation newsgovernmentGovernment Jobshome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड
BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड
BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड
BPSC 71st CCE Final Answer Key: 71वीं परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, उम्मीदवार ऐसे करें डाउनलोड