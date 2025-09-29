BFUHS Exam Admit Card 2025: स्टाफ नर्स भर्ती! एडमिट कार्ड जारी, इस तारीख को होगी परीक्षा

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: पंजाब स्थित बाबा फरिद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) फरीदकोट ने स्टाफ नर्स भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है. इस भर्ती परीक्षा में कुल 406 पदों के लिए उम्मीदवारो का चयन किया जाएगा. एडमिट कार्ड bfuhs.ac.in पर उपलब्ध है और इसे आवेदन आईडी और आधार नंबर का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है.

BFUHS स्टाफ नर्स 2025 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, परीक्षा स्थल, समय और पंजाब के विभिन्न परीक्षा केंद्र के लिए दिशानिर्देश दिया गया है. उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करते समय ये एडमिट कार्ड और एक वैध सरकारी पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा.

परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी

परीक्षा 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं या recruitmentbfuhsmedical@gmail.com पर ईमेल कर सकते है. केवल तकनीकी समस्याओं के लिए सहायता सहायता की जाएगी.

महत्वपूर्ण परीक्षा दिशानिर्देश

परीक्षा के दिन उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त वर्जित है. उम्मीदवार को परीक्षा शुरू करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. उत्तर पुस्तिका में आवश्यक विवरण भरना अनिवार्य है.

चयन प्रक्रिया

BFUHS स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार का मूल्यांकन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, अनुभव और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 90 होंगे. अनुभव के लिए 10 अंक होंगे. जिसमें प्रासंगिक कार्य अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा. कोविड-19 अवधि (मार्च 2020 से जून 2021) के दौरान किए गए कार्य के लिए 1.5 अंक दिए जाएंगे. अधिकतम अनुभव के अंक 10 तक सीमित होंगे. अंतिम चरण में उम्मीदवार का चयन दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.

एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का तरीका