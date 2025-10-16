BEL Recruitment 2025 : सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! BEL ने फ्रेशर्स के लिए निकाली भर्ती, बिना एक्सपीरिएंस के मोटी सैलरी

BEL Recruitment 2025 : अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने दिवाली से पहले आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है. ये भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो हाल ही में पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और फ्रेशर के रूप में नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भूमिका निभा रही है. BEL ने हाल ही में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) और टेक्नीशियन के 162 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है.

जरूर बातें सभी डिटेल

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) और टेक्नीशियन पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के अंतर्गत कुल 162 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. ये एक सुनहरा अवसर है उन युवाओं के लिए जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी विवरण BEL की आधिकारिक वेबसाइट [bel-india.in](https://bel-india.in) पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ लें. समय पर आवेदन करना और सभी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रिटेन एग्जाम होगा.

पदों का विवरण और योग्यता

इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT)

योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल आदि में).

ट्रेनिंग: चयन के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

स्टाइपेंड: ₹24,000 प्रतिमाह ट्रेनिंग के दौरान.

फुल सैलरी: ₹24,500 – ₹90,000 प्रतिमाह.

टेक्नीशियन

योग्यता: 10वीं पास

संबंधित ट्रेड में आईटीआई

एक साल की अप्रेंटिसशिप पूरी की हो

कर्नाटक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकरण आवश्यक

सैलरी: ₹21,500 – ₹82,000 प्रतिमाह

फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका

इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात ये है कि इसके लिए कोई एक्सपीरिएंस जरूरी नहीं है. यानी फ्रेशर्स भी पूरी पात्रता के साथ आवेदन कर सकते हैं. ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो बिना एक्सपीरिएंस के पहली सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.

आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाएं: [jobapply.in](https://jobapply.in)

अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “Fresh Candidate Click Here to Create Log In” पर क्लिक करें.

लॉगिन बनाएं: नाम, जन्मतिथि, पद व विभाग, ईमेल आईडी भरकर पासवर्ड सेट करें.

फॉर्म आएगा उसमें दी गई सभी जानकारी सही से भरे जैसे की शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी आदि. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

फीस जमा करें: सामान्य/OBC/EWS: ₹590, SC/ST/PwBD/Ex-Servicemen: शुल्क में छूट

सफलतापूर्वक आवेदन पूरा करने के बाद अंतिम प्रिंट जरूर लें.

इस भर्ती में चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को किसी इंटरव्यू या फिजिकल टेस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है.