युवाओं को मिला नवरात्रि का बड़ा तोहफा ! टीचर की 13000 से ज्यादा भर्ती, जल्द करें अप्लाई

13,000+ Primary Teacher Recruitment Announced in West Bengal: पश्चिम बंगाल में अब युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, राज्य में 13 हजार से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है. जिसको लेकर युवाओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.

13,000+ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा

सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के ठीक बाद 13 हजार से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है.

शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने दी जानकारी

प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करके जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद 13,421 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी. साथ ही उन्होंने नवरात्रि के इस अवसर पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका बताते हुए शुभकामनाएं भी दीं हैं.

भर्ती विवरण और TET परिणाम

यह भर्ती प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू की जाएगी जब पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2023 के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं.

कुल पद: 13,421 से अधिक प्राथमिक शिक्षक के पद

अधिसूचना जारी: दुर्गा पूजा उत्सव के ठीक बाद

TET 2023 परिणाम: TET2023 के परिणाम 24 सितंबर को हुए थे जारी

योग्यता दर: रिपोर्ट्स के मुताबिक, TET 2023 परीक्षा में शामिल हुए 2 लाख 73 हजार 147 उम्मीदवारों में से 6 हजार 754 उम्मीदवार (2.47 प्रतिशत) ही परीक्षा में सफल हो पाए हैं.

तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और TET पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए यह किसी सुनहरा अवसर से कम नहीं है.