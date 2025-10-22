Home > दिल्ली > yamuna cruise delhi: बस इंतज़ार खत्म! इसी साल से दिल्ली में यमुना क्रूज़ का ले सकेंगे मज़ा, जानें रूट और पूरी यात्रा की डिटेल

दिल्ली में यमुना पर जल्द ही क्रूज़ यात्रा शुरू होने वाली है. दिसंबर से 5 किलोमीटर के रूट पर दो क्रूज़ चलेंगे, जिनमें खाने-पीने, लाइव संगीत और मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. सरकार ने पिक-अप, ड्रॉप-ऑफ पॉइंट और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी योजना तैयार की है. यहां पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Published: October 22, 2025

दिल्ली यमुना क्रूज़ की प्रतीकात्मक तस्वीर
दिल्ली यमुना क्रूज़ की प्रतीकात्मक तस्वीर

यमुना पर अब जल्द ही एक नया अनुभव शुरू होने वाला है. जहाँ दिल्लीवासियों और पर्यटकों को नदी के पानी पर सफ़र का आनंद मिलेगा. सरकार ने क्रूज़ यात्रा की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं, पुर्जों की असेंबली शुरू हो चुकी है और पिक-अप, ड्रॉप-ऑफ पॉइंट से लेकर सुविधाओं तक की विस्तृत योजना तैयार की गई है. दिसंबर में शुरुआत की उम्मीद है, और इस सफ़र में खाने-पीने, लाइव संगीत और मनोरंजन जैसी सुविधाएँ भी होंगी.

सरकार ने यमुना पर क्रूज़ यात्रा की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं. क्रूज़ के पुर्जे दिल्ली पहुँच गए हैं और उनकी असेंबली शुरू हो गई है. इसके अलावा, सरकार ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें क्रूज़ का संचालन, उसका पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट, उसकी सुविधाएँ और एक बार में कितने यात्री ले जाएँगे, ये सब शामिल हैं। सरकार के अनुसार, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो दिसंबर में यमुना पर दो क्रूज़ का संचालन शुरू हो जाएगा.

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार, सरकार यमुना पर क्रूज़ संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. क्रूज़ की असेंबली का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में पाँच किलोमीटर का रूट तय किया गया है, जो सोनिया विहार और जगतपुर गाँव के बीच चलेगा. इसके सफल संचालन के बाद, रूट का विस्तार किया जाएगा और इसके दायरे का भी विस्तार किया जाएगा.

सोनिया विहार पिकअप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट होगा.

फ़िलहाल, क्रूज़ सोनिया विहार और जगतपुर के बीच चलेगा. हालाँकि, जगतपुर में कोई ड्रॉप-ऑफ पॉइंट नहीं होगा. यात्री सोनिया विहार में क्रूज़ पर चढ़ेंगे और पाँच किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद वहीं उतरेंगे. कुल 10 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 90 मिनट लगेंगे. एक बार में 100 यात्री क्रूज़ पर चढ़ सकेंगे। किराया अभी तय नहीं हुआ है.

खाने-पीने से लेकर संगीत तक, हर चीज़ का इंतज़ाम होगा. क्रूज़ के दौरान यात्री खाने-पीने का आनंद ले सकेंगे. क्रूज़ में एक रेस्टोरेंट और कैफ़ेटेरिया के साथ-साथ लाइव संगीत भी होगा. इसके अलावा, पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ़ पॉइंट पर मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी. सरकार यमुना नदी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, ताकि इसके किनारे के लोगों को जोड़ा जा सके. इसलिए, सरकार घाटों को विकसित करने और सार्वजनिक संपर्क बढ़ाने की योजना बना रही है. क्रूज़ में बायो-टॉयलेट भी होंगे.

