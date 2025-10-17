Home > दिल्ली > एक रात में दो वारदातें, क्या है घटना का पूरा सच

एक रात में दो वारदातें, क्या है घटना का पूरा सच

दिल्ली के शास्त्री पार्क (Shashtri Park) इलाके में दो अलग-अलग हिंसक घटनाओं (Violence Incidents) में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 17, 2025 2:28:31 PM IST

Shashtri Park Two Incidents
Shashtri Park Two Incidents: राजधानी दिल्ली से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात दो अलग-अलग हिंसक घटनाएं देखने को मिली. दोनों घटनाओं की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला. इन दोनों ही वारदातों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

पहला मामला: युवक मृत मिला:

जानकारी के मुताबिक, पहली घटना देर रात शास्त्री पार्क चौक स्थित एबीसीडी ब्लॉक के पास की है. जहां, पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक का शव सर्विस रोड पर पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है. फिलहाल. पुलिस मौत के पीछे के वजह को पता लगाने में पूरी कोशिश कर रही है. 

दूसरा मामला: युवक हुआ घायल:

ठीक उसी रात, फल मंडी क्षेत्र के पास एक और वारदात देखने को मिली, जहां 27 साल का नदीम नाम का युवक, कैलाश नगर निवासी, घायल अवस्था में पड़ा मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की शुरू:

शास्त्री पार्क थाने में हुई दो अलग-अलग घटनाएं ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है. इन दोनों ही घटनाओं पर पुलिस अधिकारियों ने बयान देते हुए कहा कि  दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीमें लगातार साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई हैं. साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन भी किया जाएगा. 

Tags: delhiForensic EvidencePolice InvestigationPostmorterm ReportShashtri ParkViolent Incidents
