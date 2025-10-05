दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार
Home > क्राइम > दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' (Operation Clean) के तहत कापसहेड़ा में एक एनकाउंटर में दो कुख्यात गैंगस्टरों (Two Notorious Gangsters) को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. ये गैंगस्टर विदेश में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिरौती का धंधा (Ransom Business) चला रहे थे.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 5, 2025 12:44:03 PM IST

Two gangsters arrested in encounter
Two gangsters arrested in encounter

Two gangsters arrested in encounter: दिल्ली पुलिस को अपने ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी सफलता मिली है. जहां, पुलिस की टीम ने एक एनकाउंटर के दौरान दो कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. ये दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठकर अपने आकाओं के इशारों पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिरौती का धंधा चलाने में जुटे हुए थे. 

कापसहेड़ा में किया एनकाउंटर:

पुलिस ने शुक्रवार को कापसहेड़ा क्षेत्र में एनकाउंटर की घटना को अंजाम देते हुए  खुफिया जानकारी के मुताबिक जाल बिछाने का काम किया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जहां, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर आकाश राजपूत के पैर में गोली लगई. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. 

विदेशी आकाओं से जुड़े थे तार:

गिरफ्तार हुए गैंगस्टरों की पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और भरतपुर निवासी महिपाल के रूप में हुई है. 

100 करोड़ की फिरौती का है मामला:

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश राजपूत जुलाई के महीने में गुजरात के एक कारोबारी से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसके अपहरण में शामिल था. उसने यह वारदात विदेश से ऑपरेट कर रहे कीरत सिंह झाला के कहने पर किया था. साथ ही पुलिस ने आगे बताया कि आकाश साल 2022 में करनाल में एक अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग में भी शामिल था, जिसे उसने गैंगस्टर दलेर कोटिया के कहने पर फिरौती जैसे वारदात को अंजाम दिया करता था. 

नया सिंडिकेट, नया मोड़:

पुलिस के मुताबिक आकाश ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टरों को मिलाकर एक नया सिंडिकेट खड़ा कर लिया था. इसके अलावा अपना दबदबा बनाने के लिए उसने राजस्थान के वॉन्टेड गैंगस्टरों जगदीश जागला और अभिषेक गौर से भी हाथ तक मिलाए थे, जिनके जरिए वह रोहित गोदारा जैसे बड़े नाम के संपर्क में शामिल हो गया था. 

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आकाश नकली पासपोर्ट पर विदेश भागने की योजना बनाने की तैयारी कर रहा था. राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20 हजार रुपये का इनाम भी रखा हुआ था. फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया महिपाल पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर बाहर था. 

Tags: crime newsDelhi PoliceOperation CleanRansom BusinessTwo Gangsters
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार