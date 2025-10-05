दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता: एनकाउंटर में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

Two gangsters arrested in encounter: दिल्ली पुलिस को अपने ‘ऑपरेशन क्लीन’ के तहत बड़ी सफलता मिली है. जहां, पुलिस की टीम ने एक एनकाउंटर के दौरान दो कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. ये दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठकर अपने आकाओं के इशारों पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिरौती का धंधा चलाने में जुटे हुए थे.

कापसहेड़ा में किया एनकाउंटर:

पुलिस ने शुक्रवार को कापसहेड़ा क्षेत्र में एनकाउंटर की घटना को अंजाम देते हुए खुफिया जानकारी के मुताबिक जाल बिछाने का काम किया. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जहां, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर आकाश राजपूत के पैर में गोली लगई. जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

विदेशी आकाओं से जुड़े थे तार:

गिरफ्तार हुए गैंगस्टरों की पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और भरतपुर निवासी महिपाल के रूप में हुई है.

100 करोड़ की फिरौती का है मामला:

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश राजपूत जुलाई के महीने में गुजरात के एक कारोबारी से 100 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और उसके अपहरण में शामिल था. उसने यह वारदात विदेश से ऑपरेट कर रहे कीरत सिंह झाला के कहने पर किया था. साथ ही पुलिस ने आगे बताया कि आकाश साल 2022 में करनाल में एक अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग में भी शामिल था, जिसे उसने गैंगस्टर दलेर कोटिया के कहने पर फिरौती जैसे वारदात को अंजाम दिया करता था.

नया सिंडिकेट, नया मोड़:

पुलिस के मुताबिक आकाश ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टरों को मिलाकर एक नया सिंडिकेट खड़ा कर लिया था. इसके अलावा अपना दबदबा बनाने के लिए उसने राजस्थान के वॉन्टेड गैंगस्टरों जगदीश जागला और अभिषेक गौर से भी हाथ तक मिलाए थे, जिनके जरिए वह रोहित गोदारा जैसे बड़े नाम के संपर्क में शामिल हो गया था.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आकाश नकली पासपोर्ट पर विदेश भागने की योजना बनाने की तैयारी कर रहा था. राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20 हजार रुपये का इनाम भी रखा हुआ था. फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया महिपाल पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर बाहर था.