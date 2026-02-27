Home > दिल्ली > Delhi Traffic Advisory: राजधानी में शनिवार को इन रास्तों पर रहेगा डाइवर्जन; बाहर निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: राजधानी में शनिवार को इन रास्तों पर रहेगा डाइवर्जन; बाहर निकलने से पहले पढ़ें एडवाइजरी

By: Shubahm Srivastava | Published: February 27, 2026 11:13:43 PM IST

राजधानी में शनिवार को इन रास्तों पर रहेगा डाइवर्जन
Delhi Traffic Advisory: पंजाबी सिंगर करण औजला के लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट की वजह से शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइज़री जारी की है, जिसमें आने-जाने वालों से इवेंट के समय उस इलाके से बचने की अपील की गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 28 फरवरी को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक लोधी कॉलोनी के स्टेडियम में होने वाले “P-POP कल्चर इंडिया टूर 2026” के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं.

इन जगहों पर रहेगा डायवर्जन:

BP मार्ग पर JLN स्टेडियम की रेड लाइट से भारी गाड़ियों पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच रोक रहेगी. आने-जाने वालों को पीक आवर्स में BP मार्ग, लोधी रोड और स्टेडियम के आस-पास की सड़कों से बचने की सलाह दी गई है.

  • JLN रेड लाइट
  • सेवा नगर बस डिपो रेड लाइट
  • डबल स्टोरी मार्केट और धोबी घाट के पास 5th एवेन्यू रोड
  • प्रगति विहार रेड लाइट
  • लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट
  • गेट नंबर 5 के पास बारापुला कट
  • जंगपुरा मेट्रो स्टेशन/सूचना भवन टी-पॉइंट

एडवाइजरी के अनुसार, BP मार्ग से गाड़ियों को मेहर चंद मार्केट की तरफ डायवर्ट किया जा सकता है. 4th एवेन्यू और गुर्जर चौक से ट्रैफिक को बारापुला या JLN सर्विस रोड पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. इसी तरह, 5th एवेन्यू रोड और लोधी रोड से गाड़ियों को प्रगति विहार और दूसरी जगहों पर डायवर्ट किया जाएगा ताकि जाम न लगे. लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट पर SCOPE कॉम्प्लेक्स की तरफ लेफ्ट टर्न बंद रहेंगे.

उम्मीद की जाने वाली भीड़ और एंट्री के इंतज़ाम

अधिकारियों को लगभग पचास हज़ार दर्शकों के आने की उम्मीद है. विज़िटर गेट 2, 6, 8, 13, 14 और 21 से वेन्यू में आ सकते हैं. गेट 13 का इस्तेमाल VIP एंट्री के लिए किया जाएगा, जबकि परफ़ॉर्मर और ऑर्गनाइज़र गेट 6 से वेन्यू में आ सकेंगे. गेट 1 और 10 इमरजेंसी सर्विस के लिए तय किए गए हैं.

पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एडवाइज़री

सेवा नगर और सुनहरी पुल्ला बस डिपो, CGO कॉम्प्लेक्स, SCOPE कॉम्प्लेक्स और गेट 7 से 9 के पास पब्लिक पार्किंग एरिया बनाए गए हैं. VIP गाड़ियां गेट 1 से स्टेडियम के अंदर पार्क की जाएंगी. पुलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की ज़ोर देकर सलाह दी है और आने वाले लोगों के लिए JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को सबसे पास का मेट्रो स्टॉप बताया है. पूरे इवेंट के दौरान इमरजेंसी गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के आने-जाने की इजाज़त होगी.

