Home > दिल्ली > Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल

Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल

Arwind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है. इसी के चलते एक वीडियो में देखा गया है कि नेता झर्रे की तरह रोते हुए दिखे-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 27, 2026 12:54:24 PM IST

Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal


Arwind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई. आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने इसे बड़ी राहत बताया.

You Might Be Interested In

फैसले के कुछ ही समय बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि ये सच की जीत है. बातचीत के दौरान वे भावुक भी नजर आए.

 केजरीवाल की प्रतिक्रिया

मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया. उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट बताया गया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेजा गया. उन्होंने ये भी कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाना देश के राजनीतिक इतिहास में असामान्य घटना है. उनके अनुसार, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा. केजरीवाल ने दोहराया कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को ही सबसे बड़ी पूंजी माना है.

You Might Be Interested In

 भाजपा पर आरोप

केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगाए गए. उनका कहना है कि अदालत ने अब उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए बड़े नेताओं को जेल में डाला गया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत का फैसला सच की पुष्टि करता है.

 मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया

फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर ‘सत्यमेव जयते’लिखते हुए अदालत के फैसले का स्वागत किया.
सिसोदिया ने कहा कि आज उन्हें भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता और उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर गर्व महसूस हो रहा है.उनका कहना था कि तमाम आरोपों और जांच एजेंसियों की कोशिशों के बावजूद अदालत ने सच्चाई को सामने रखा है.

अदालत के इस फैसले के बाद राजधानी की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है.एक ओर आम आदमी पार्टी इसे नैतिक जीत बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.आने वाले समय में इस फैसले का राजनीतिक प्रभाव किस तरह पड़ेगा, ये देखना जरूरी होगा.

You Might Be Interested In
Tags: arvind kejriwalhome-hero-pos-2Manish Sisodia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026

विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’

February 27, 2026

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026
Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल
Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल
Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल
Liquor Scam Case: शराब घोटाले में मिली क्लीन चिट! कोर्ट के फैसले पर फूट-फूट कर रो पड़े केजरीवाल