बदले की खौफनाक कहानी: बाप ने बेटे को हथियार बनाकर लिया 9 साल पुराना इंतकाम

Delhi Shocking News: राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां, एक पिता ने अपने ही बेटे को हथियार बनाकर अपने ही दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया. यह कहानी सुनने में तो काफी फिल्मी लगती है, लेकिन पुलिस ने केवल 48 घंटों में इस हकीकत से पर्दा उठा दिया और बाप-बेटे दोनों को सलाखों के पीछे पहुंच दिया.

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का है मामला:

मामला प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की हत्या से जुड़ा है. जहां, दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 55 किलोमीटर तक पीछा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी पिता और उसके बेटे ने अपना जुर्म कबूला, तो जो सच सामने आया उससे सुनकर सब हैरान हो गए. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इस दुश्मनी की शुरुआत साल 2016 में जमीन को लेकर हुए विवाद से हुई थी.उस समय कटारिया और उसके साथियों ने आरोपी को इतना पीटा था कि वह 9 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाया था. साथ ही उसने आगे बताया कि उस दौरान उसका बेटा केवल 9 साल का था.

बेटे को बनाया अपराध का हथियार:

आरोपी पिता ने बदला लेने के लिए अपने बेटे को पढ़ाई-लिखाई से दूर कर अपराध की दुनिया से रूबरू कराना शुरू कर दिया था. आरोपी पिता पर पहले से ही हत्या के मुकदमें और फिरौती मांगने जैसे आरोपों में साल 2006 से साल 2016 के बीच 4 FIR दर्ज थीं. पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी पिता नाबालिग अपराधियों के लिए बने कानून का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए अपने बेटे के 18 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले हत्या की साजिश बनाई थी. ताकि बेटे पर जुवेनाइल कानून के तहत मुकदमा चले.

पुलिस ने सुलझाया मामला:

वारदात के बाद बाप-बेटा अलग-अलग रूट से दिल्ली से बाहर भागने की फिराक में थे. दिल्ली पुलिस ने 650 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. पहले नाबालिग बेटे को पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस पिता तक पहुंच गई. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल को भी बरामद कर लिया है.