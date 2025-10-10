दिल्ली में भयानक वारदात: पत्नी ने पति पर डाला खौलता तेल और मिर्च पाउडर

Terrible incident in Delhi: हमारे देश में पति और पत्नी के घरेलू विवाद की घटनाएं तो लगातार सामने आती हैं. लेकिन राजधानी दिल्ली से बेहद ही चौंकाने या फिर यूं कह लें कि भयानक मामला सामने आया है. जहां, एक पत्नी ने अपने ही पति पर खौलता हुआ तेल डाल दिया. इतना ही नहीं, उसने जले हुए हिस्सों पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़कर दिया. आखिर पत्नी ने ऐसा क्यों किया, पढ़िए हमारी पूरी खबर.

कब और कैसे हुई पूरी वारदात:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदनगीर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सो रहे पति पर पत्नी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया और फिर जले हुए हिस्सों पर लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर उसे बुरी तरह से जला दिया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी मौके से फरार हो गई. फिलहाल, पीड़ित पति दिनेश की हालत गंभीर है और उसका सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में इलाज जारी है.

सोते हुए पत्नी ने क्यों किया हमला:

यह घटना 2 अक्टूबर की देर रात की है, जब दिनेश काम से लौटकर खाना खाकर सो गया था. अंबेडकर नगर पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, तड़के करीब 3:15 बजे जब दिनेश गहरी नींद में थे, तभी उनकी पत्नी ने उन पर अचानक से हमला कर दिया था.

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा कि अचानक उन्हें पूरे शरीर में तेज जलन महसूस हुई. उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी खड़ी होकर उनके धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही थी, इससे पहले कि वह उठ पाते, उनकी पत्नी ने जले हुए हिस्सों पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया था. इस दौरान दंपति की आठ साल की बेटी भी घर में मौजूद थी.

पड़ोसियों ने बचाई दिनेश की जान:

खौलता तेल पड़ते ही दिनेश दर्द से बूरी तरह से चीखने लगे. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो पत्नी ने धमकी दी कि “अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी.”दिनेश की चीखें सुनकर पड़ोसी और नीचे रहने वाले मकान मालिक का परिवार दौड़कर ऊपर आया. मकान मालिक की बेटी अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था. काफी देर बाद जब दरवाज़ा खुला, तो दिनेश दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर ही छिपी हुई थी.

पत्नी ने छोड़ा, पिता ने पहुंचाया अस्पताल:

जब मकान मालिक के पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दिनेश की पत्नी ने कहा कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है. हालांकि, जब वह बाहर आई तो उल्टी दिशा में चली गई. मकान मालिक के पिता को शक हुआ, उन्होंने उसे रोका, एक ऑटो का इंतज़ाम किया और फिर दिनेश को अकेले ही अस्पताल पहुंचाया गया. इस गंभीर मामले में अंबेडकर नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.