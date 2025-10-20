Diwali पर राहुल गांधी बने हलवाई! पुरानी दिल्ली की मशहूर दुकान में बनाए लड्डू–इमरती

Rahul Gandh: दिवाली के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पुरानी दिल्ली की मशहूर घंटेवाला मिठाई की दुकान पर ‘इमरती’ और ‘बेसन के लड्डू’ बनाते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और पूछा कि वे इस त्योहार को कैसे खास बना रहे है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने “X” पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने की कोशिश की. इस सदियों पुरानी, ​​प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वैसी ही है… शुद्ध, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली. दिवाली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में ही नही रिश्तों और समाज में भी है. हमें बताइए, आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और इसे कैसे खास बना रहे हैं?’

‘X’ पर एक दुसरी पोस्ट में राहुल गांधी ने दिवाली के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा ‘भारत खुशियों के प्रकाश से जगमगाए. हर घर में आनंद, समृद्धि और प्रेम का प्रकाश फैले’

पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है – ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025

मिठाई विक्रेता राहुल से शादी करने की अपील की

वीडियो में, दुकान का मालिक राहुल गांधी से कहता है कि उसने अपनी दादी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को मिठाई खिलाई है और अब वह अपनी शादी में मिठाई देने का इंतज़ार कर रहा है. यह सुनकर राहुल बस मुस्कुरा देते है. इसके बाद कांग्रेस नेता “इमरती” और “बेसन के लड्डू” बनाने की कोशिश करते दिखाई देते है. वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि ये मिठाइयां पारंपरिक तरीके से बनाई जाती हैं और इन्हें बनाने में बहुत मेहनत और कौशल लगता है.