त्योहारों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला, दिल्ली NCR में 28 अक्तूबर तक इन रेलवे स्टेशनों पर बंद की गई प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री; यहां देखें लिस्ट

Platform Ticket News: दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, उत्तर रेलवे ने दिल्ली-एनसीआर के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों – नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद – पर 28 अक्टूबर, 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है. यह प्रतिबंध 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेगा.

रेलवे प्रशासन ने यह कदम इस वजह से उठाया

रेलवे प्रशासन के अनुसार, स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. त्योहारों के दौरान, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटते हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़भाड़ हो जाती है. रेलवे का उद्देश्य केवल वैध टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति देना है ताकि अव्यवस्था और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

दिल्ली-NCR की फिर आबोहवा हुई खराब…लागू हुआ GRAP-1, जानिए किन कामों पर लगी रोक?

हालांकि, रेलवे ने कुछ श्रेणियों के यात्रियों को छूट दी है. वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और महिला यात्रियों को छोड़ने आने वाले यात्री अभी भी पूछताछ कार्यालय से प्लेटफॉर्म टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, केवल कन्फर्म ट्रेन टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी.

भीड़ नियंत्रण के अलावा, रेलवे ने सुरक्षा उपाय भी कड़े कर दिए हैं. स्टेशनों पर यात्रियों की जांच और प्रवेश नियंत्रण को और मजबूत किया जा रहा है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे जल्दी पहुंचें, अपना सामान सुरक्षित रखें और सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

पार्सल कार्यालय भी रहेंगे बंद

इसके अलावा, रेलवे ने घोषणा की है कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर पार्सल कार्यालय 26 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे. इसका उद्देश्य त्योहारों के मौसम में यात्री सेवाओं को प्राथमिकता देना और भीड़भाड़ कम करना है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था अस्थायी है और त्योहारों का मौसम समाप्त होने के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस निर्णय को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक सहयोगात्मक उपाय के रूप में देखें.

Diwali 2025: दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर मिला पटाखों का तोहफा, लेकिन जान लें ये जरुरी शर्तें