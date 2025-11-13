Home > दिल्ली > दिल्ली ब्लास्ट का बदला लेने की तैयारी! एक के बाद एक हो रही हाई लेवल मीटिंग; आतंकियों की आएगी अब शामत

दिल्ली ब्लास्ट का बदला लेने की तैयारी! एक के बाद एक हो रही हाई लेवल मीटिंग; आतंकियों की आएगी अब शामत

Amit Shah High level Meeting: गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक की है. इसमें एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 13, 2025 10:13:51 PM IST

Delhi Blasts News: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है. लाल किला के पास हुई आतंकी घटना के बाद से ही अब तक दिल्ली में कई उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी हैं. पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा. अब इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक की है. 

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक 

इस बैठक में एनएसए अजीत डोवल, गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी डायरेक्टर तपन डेका भी मौजूद थे. बैठक में दिल्ली में हुए आतंकी घटना और उसमें चल रही जांच को लेकर चर्चा हुई. अमित शाह के आवास पर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ भी मौजूद थे. बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बैठक की है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन

दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसियां तेजी से अपना काम कर रही हैं. इसको लेकर अल फलाह विश्वविद्यालय पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है. सामने आ रही खबरों के मुताबिक भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित कर दी है. 

इसके अलावा  केंद्र सरकार ने अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड की फ़ोरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए हैं. दिल्ली विस्फोट के बाद विश्वविद्यालय वर्तमान में जांच के दायरे में है, क्योंकि संदिग्धों का इससे संबंध है. इसके अलावा, सूत्रों ने बताया कि सरकार ने ईडी और अन्य वित्तीय जाँच एजेंसियों से हरियाणा स्थित इस संस्थान के धन के लेन-देन की जांच करने को कहा है.

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रेलवे स्टेशन, मेट्रो और हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा जांच और यात्रा में कोई बाधा न हो.

