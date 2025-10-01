दिल्ली की 5 सबसे प्रसिद्ध रामलीलाएं और उनकी ख़ासियत
दहशरा का त्योहार (Dusshera Festival) नजीक आते ही राजधानी दिल्ली में चारों तरफ रामलीला (Ramlila) की धूम देखने को मिलती है. इस खबर में आपको दिल्ली की 5 सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं (5 Famous Ramlila of Delhi) के बारे में जानने का अवसर मिलेगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 1, 2025 3:57:41 PM IST

5 Famous Ramlila of Delhi
5 Famous Ramlila of Delhi

5 Famous Ramlila of Delhi: नवरात्रि और दशहरे के आते ही दिल्ली का भक्ति का माहौल उल्लास के साथ भर जाता है. भक्तों में नवरात्रि और रामलीला को लेकर खास उत्साह देखने को मिलता है. राजधानी दिल्ली की भव्य रामलीलाएं केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा की अटूट मिसाल है. इन रामलीलाओं को देखने को लिए लोग दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं. तो आइए जानते हैं दिल्ली की 5 सबसे प्रसिद्ध रामलीलाएं और उनकी खास विशेषताओं के बारे में. 

1. लव कुश रामलीला (पुरानी दिल्ली)

आयोजन स्थल: लाल किला मैदान

विशेषता: 

इसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसमें बॉलीवुड और टीवी के कलाकार भी बढ़-चढ़कर शामिल होते हैं. विशाल मंच, भव्य सेट और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल के जरिए रामलीला औक ज्यादा बेहतरीन बन सकता है.

2. रामलीला मैदान (चांदनी चौक)

आयोजन स्थल: चांदनी चौक का रामलीला मैदान

विशेषता: 

यह दिल्ली की सबसे पुरानी और दशकों से चली आ रही रामलीलाओं में से एक है. यहां त्योहार के दौरान भक्त लाखों की संख्या में शामिल होते हैं. बड़े-बड़े पंडाल, मेले और झूले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है.

3. श्रीराम भारतीय कला केंद्र

आयोजन स्थल: कनॉट प्लेस के पास

विशेषता: 

यह रामलीला अपनी पेशेवर नाट्य कला, नृत्य और संगीत के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है. पेशेवर कलाकारों द्वारा किया गया मंचन दर्शकों को रामायण की कथा में एक जीवंत अनुभव प्रदान करता है, जो कला प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है. 

4. श्री रामलीला कमेटी (लाल किला)

आयोजन स्थल: लाल किला मैदान

विशेषता: 

यह भी दिल्ली की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रामलीलाओं में से एक है. यहां का भव्य आयोजन, बड़े-बड़े झांकी और आतिशबाजी का नज़ारा देखने लायक होता है.

5. माधव पार्क की रामलीला

आयोजन स्थल: माधव पार्क

विशेषता: 

इस रामलीला का वातावरण एकदम पारिवारिक और धार्मिक होता है,जानकारी के मुताबिक स्थानीय कलाकारों द्वारा किए गए मंचन में सरलता और भक्ति की गहराई देखने को मिलती है, जो हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है. 

दिल्ली की यह रामलीलाएं रामायण की कथा को एक भव्य और रंगीन अंदाज में प्रस्तुत करके इस त्योहार को यादगार बना देती हैं. 

