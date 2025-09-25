पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और मशहूर बाज़ार
पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और मशहूर बाज़ार

क्या आप बाज़ार (Market) घूमने के शौकिन हैं ? अगर आप पुरानी दिल्ली (Old Delhi) घुमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन बाज़ारों में जा सकते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 25, 2025 6:20:01 PM IST

Famous Markets Of Old Delhi
Famous Markets Of Old Delhi

Famous Markets Of Old Delhi: अगर आप पुरानी दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तो दिल्ली के ये पुराने बाज़ार जाना बिलकुल भी न भूलें. इन्हें देश के सबसे पुराने बाज़ारों में गिना जाता है, इन बाज़ारों से आप घर के सामान से लेकर शादियों के कार्ड भी बनवा सकते हैं. 

1. खारी बावली बाज़ार (मसालों का बाज़ार)

राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने बाज़ारों में शामिल खारी बावली खासकर मसालों (Spices) के लिए प्रसिद्ध है. इस बाज़ार को सबसे बड़ा मसालों का बाज़ार भी माना जाता है. इस बाज़ार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पहुंचने से पहले ही आपको दूर से ही मसालों की अच्छी खुशबू आने लग जाएगी. यहां आपको हर तरह के मसालें मिल सकते हैं. यह मसालों का बाज़ार  फतेहपुरी मस्जिद की पीछे है. 

2. मीना बाज़ार (मुगलों का शॉपिंग मॉल)

मीना बाज़ार मुगल काल का एक बेहद ही प्रसिद्ध बाज़ारों में से एक है. जिसे ‘मुगलों का शॉपिंग मॉल’ भी कहा जाता है. यह दिल्ली की जामा मस्जिद के नज़दीक है. मीना बाज़ार महिलाओं की खरीदारी के लिए काफी फेमस है. यहां कपड़ों की एक से एक वैरायटी शामिल है, जो इसे महिलाओं के बीच हद से ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है. 

3. किनारी बाज़ार (सजावट और लेस का हब)

किनारी बाज़ार दिल्ली के सबसे फेमस बाज़ारों में से एक है। यह बाज़ार मुख्य रूप से शादी-ब्याह के सामान, कपड़ों और घर सजाने की चीज़ों के लिए जाना जाता है। महिलाओं के लिए यह जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहां साड़ियों और दुपट्टों पर लगाने वाले रंगीन और सुंदर लेंस (Laces) और गोटा-पट्टी का बेहतरीन कलेक्शन मिलता है। यहां खरीदारी के साथ-साथ आप मिठाइयों का स्वाद भी ले सकते हैं।

4. चोर बाज़ार (ऑटो पार्ट्स और गैजेट्स)

दिल्ली के चोर बाज़ार को कौन नहीं जानता. यह बाज़ार अपने आप में ही काफी मशहूर है. इस बाज़ार में गाड़ियों के पार्ट्स और रोज़मर्रा में काम आने वाला हर सामान बेहद ही कम दाम में मिलता है. यह बाज़ार गाड़ियों के पुराने पार्ट्स खरीदने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. 

5. चावड़ी बाज़ार (निमंत्रण पत्र और स्टेशनरी)

चावड़ी बाज़ार विशेष रूप से शादी के कार्ड्स (Wedding Invitation Cards) बनाने के लिए बेहद प्रसिद्ध है. इस बाज़ार में अक्सर लोग अपने शादी के कार्ड का डिज़ाइन कराने जाते हैं. शादी के कार्ड्स के अलावा इस बाज़ार में स्टेशनरी का सामान और पीतल से बना हर पुराना सामान आपको काफी आसानी से मिल जाएगा. 

TOP CATEGORIES

