Delhi Metro में अब नाच-गाना होगा बंद, Reels बनाने वालों की आई शामत; DMRC ने उठाया ये बड़ा कदम

Delhi Metro Reel Controversy: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के ढेरों वीडियो देखने को मिल जाएंगे. कोई मेट्रो में डांस कर रहा है, तो कोई उलटी-सीधी एक्टिंग करता हुआ दिख रहा है. इन सबके चलते मेट्रो में सफर करने वाले बाकी यात्रियों को इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है. अब इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक यात्रियों को मेट्रो परिसर के अंदर रील, डांस वीडियो या किसी भी अन्य सोशल मीडिया सामग्री की शूटिंग न करने की चेतावनी दी जा रही है.

जानकारी के लिए बता दें कि इस नए नियम को 14 सितंबर से लागू किया गया है. और यह नया नियम मेट्रो की सभी लाइनों के लिए है वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सप्ताह के अंत तक यह नियम पूरी तरह लागू हो और हर जगह इसका पालन हो.

हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में DMRC की तरफ से द्विभाषी घोषणाएं, कोच के अंदर खाने या फर्श पर बैठने पर प्रतिबंध लगाने वाले मौजूदा संदेशों में शामिल हो गई हैं. नए संदेश में ‘रील, डांस वीडियो या ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि की शूटिंग सख्त वर्जित है’ लिखा हुआ देखने को मिलेगा.

उपद्रव करने वालों पर लिया जाएगा एक्शन

हालांकि मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 में रील का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, DMRC अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उल्लंघनकर्ताओं पर स्टेशनों या ट्रेनों के अंदर उपद्रव पैदा करने से संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.

डीएमआरसी के कॉर्पोरेट संचार विभाग के प्रमुख कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, “यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि इस तरह की गतिविधियों से साथी यात्रियों को असुविधा न हो.”

निगम ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी शुरू किया है जिसमें यात्रियों से अपने फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में संगीत बजाने से बचने का आग्रह किया गया है. दयाल ने आगे कहा, “ये पहल दिल्ली मेट्रो में यात्रा को एक आरामदायक अनुभव बनाने के लिए की जा रही हैं.”

दिल्ली मेट्रो में रील्स पर रोक

हाल के वर्षों में, दिल्ली मेट्रो के कोच अक्सर वायरल कंटेंट का मंच बन गए हैं. डांस क्लिप, लिप-सिंक परफॉर्मेंस और यहाँ तक कि “गेट-रेडी-विद-मी” (GRWM) वीडियो भी अक्सर ऑनलाइन सामने आते रहते हैं, जिससे कभी-कभी लोगों में आक्रोश भी भड़क उठता है.

ऐसे लोगों पर रखी जाएगी नजर

2023 में, डीएमआरसी ने फ्लाइंग स्क्वॉड – जिनका मुख्य काम महिलाओं के कोचों में पुरुषों को जाने से रोकना है – को ट्रेनों के अंदर रील बनाने पर भी नज़र रखने का निर्देश दिया. इस कदम के बावजूद, वायरल वीडियो सामने आते रहे, जिससे ऑनलाइन कंटेंट से भरे शहर में प्रवर्तन की चुनौती उजागर हुई.

क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का कनॉट प्लेस किसे कहते है और क्या है इसके पीछे की वजह!