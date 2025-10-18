Home > दिल्ली > Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Diwali Firecracker rules: दिवाली से पहले एनसीआर में दिल्ली पुलिस ने केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है. साथ ही पटाखें फोड़ने की समय सीमा और नियम भी निर्धारित किए गए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 18, 2025 12:55:21 PM IST

Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Diwali Firecracker rules 2025:  दिवाली (Diwali 2025) आते ही राजधानी दिल्ली (Delhi Pollution) में प्रदूषण को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पटाखो को लेकर बड़ा एलान किया है. अब एनसीआर (Delhi NCR) में सिर्फ नीरी (NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे और जो इस नियम को नहीं मानेगा उस पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही पटाखे जलाने की समय सीमा भी बताई गई है. 

दिल्ली में पटाखों के लिए सख्त नियम 

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने साफ तौर पर कह दिया है कि- राजधानी में केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2025 तक ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकती है. केवल इन तीन दिन ही पटाखे बेचे जा सकते हैं, अगर कोई इससे पहले या बाद में बेचता है, उसे जुर्माना चुकाना होगा. इन तीन दिनों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है. दिल्ली पुलिस के विधि विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक खास गश्त करने के लिए दल बनाने के भी निर्देश दिया है. ताकी कोई भी किसी भी तरह की नियमों का अवेहलना ना कर सकें. उनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पटाखा नीरी द्वारा प्रमाणित हो साथ ही सभी पर QR कोड भी लगा हो. 

पराली जलाने से लेकर पटाखों तक पर सख्ती, अगर Delhi-NCR वालों ने नहीं मानी बात…फिर लिया जाएगा ये एक्शन

कितने दिन जला सकते हैं पटाखे? 

दिल्ली पुलिस ने बताया कि- अगर पटाखों पर QR कोड नहीं होगा या जो नीरी द्वारा प्रमाणित नहीं होगा तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही इनकी बिक्री करने वालो को हजारों का जुर्माना भी भरना होगा. यहां तक की उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि- इन ग्रीन पटाखों को सिर्फ सीमित समय में जलाया जा सकता है. दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है. वहीं रात को 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जाएंगे. अगर कोई इस समय के बाद पटाखे जलाएगा तो उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ई-कॉमर्स साइट्स पर पटाखों की बिक्री की पाबंदी लगा दी गई है.  

Delhi-NCR Weather: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई ज़हरीली! जानिए धनतेरस पर आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Tags: diwali 2025Diwali Firecracker rulesgreen crackersSupreme Court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025

जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी...

October 18, 2025
Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!
Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!
Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!
Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!