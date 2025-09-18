फोन पर गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद, और फिर उतारा मौत के घाट

Delhi Tuglkabad Murder Case: राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद (Tuglkabad) इलाके में मंगलवार देर रात एक छोटे से विवाद में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई. दरअसल, मोबाइल पर गाना बजाने को लेकर हुए झगड़े में कुछ नाबालिगों समेत पांच लोगों ने मिलकर एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कैसे छोटी-सी बात पर भी लोग हिंसक हो जाते हैं.

मृतक की पहचान और क्या करता था काम

यह चौंकाने वाली घटना दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट (South East District) के तुगलकाबाद इलाके में हुई. जहां, मृतक की पहचान प्रेम बर्मन (22) के रूप में हुई, जो तुगलकाबाद गांव के छुरिया मोहल्ला (Churiya Mohalla) में रहता था और अपना गुजारा करने के लिए एक कॉल सेंटर (Call Center) में काम करता था.

पुलिस को मिली घटना की सूचना

पुलिस को मंगलवार देर रात करीब 2 बजे इस घटना की सूचना मिली थी, उन्हें बताया गया कि निर्मल टी-पॉइंट (Tea Point) के पास जंगल की तरफ एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव खून से लथपथ पाया.

पुलिस ने वारदात को लेकर शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने तत्काल गोविंदपुरी थाना (Govindpuri Thana) में हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने मुखबिरों और तकनीकी सहायता (Technical Support) का सहारा लिया. इस दौरान जांच में पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन (Tuglkabad Extension) निवासी से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. सुमित से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार अन्य नाबालिगों को भी पकड़ लिया. इन आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं.

गाने बजाने को लेकर क्यों हुआ विवाद

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे निर्मल टी-पॉइंट (Tea Point) के पास पार्टी कर रहे थे और मोबाइल पर गाने बजा रहे थे. उसी समय, मृतक और उसके दोस्त भी वहीं मौजूद थे. प्रेम और उसके साथियों ने आरोपियों को तेज आवाज में गाना बजाने से मना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जोरदार झगड़ा हो गया. देखते ही देखते, सुमित और उसके साथियों ने अपने कुछ और दोस्तों को बुलाया और मिलकर प्रेम पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह मौके पर ही गिर गया और दम तोड़ दिया.

छोटी बातों पर लोगों का गुस्सा

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि कैसे तुच्छ वजहों पर भी हिंसा का सहारा लिया जाता है. एक सामान्य सी बात पर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली, जबकि कुछ युवाओं का जीवन भी आपराधिक रिकॉर्ड के कारण बर्बाद हो गया.