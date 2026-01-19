Delhi Pollution: दिल्ली बना गैस चैंबर! दो साल में रविवार बना सबसे प्रदूषित दिन; AQI जान उड़ जाएंगे दिल्ली वालों के होश

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा की क्वालिटी 440 के गंभीर AQI तक पहुँच गई, जिससे यह पिछले दो सालों में जनवरी का सबसे प्रदूषित दिन बन गया. ऐसा हवा के स्थिर होने और बढते प्रदूषण के कारण हुआ. रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और भी ज्यादा प्रदूषित “गंभीर” जोन में चला गया, जिससे यह पिछले दो सालों में जनवरी में शहर का सबसे प्रदूषित दिन बन गया और 2019 के बाद से महीने के दूसरे पखवाडे में हवा की क्वालिटी सबसे खराब रही.

रविवार को रहा दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेली बुलेटिन के अनुसार, रविवार को शाम 4 बजे राजधानी का AQI 440 रिकॉर्ड किया गया, जो शनिवार के 400 से काफी खराब था और 14 जनवरी, 2024 को 447 के बाद इस महीने का सबसे ज्यादा था. विशेषज्ञों ने जोर दिया कि जनवरी के दूसरे पखवाडे में हवा की क्वालिटी में यह गिरावट खास तौर पर असामान्य है, क्योंकि इस समय हवा आमतौर पर महीने के पहले पखवाडे की तुलना में कम प्रदूषित होती है, जो आमतौर पर सर्दियों में प्रदूषण के मौसम का चरम होता है. रविवार का AQI जनवरी के दूसरे पखवाडे में रिकॉर्ड किए गए सबसे खराब AQI में से एक था. यह 17 जनवरी, 2019 को भी 440 तक पहुंच गया था.

400 के पार पहुंचे AQI

इसके अलावा, जनवरी के दूसरे पखवाडे में 2016 में AQI 430 था. यह भी पहली बार है जब जनवरी 2016 के अंत के बाद से इस अवधि में लगातार दो दिनों तक AQI 400 या उससे ज्यादा रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह गिरावट मुख्य रूप से सतह की धीमी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई, जो नमी लाते हैं और प्रदूषण को फंसा लेते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि नए प्रदूषण संकट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और जमीनी स्तर के प्रबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं, जिसमें प्रतिबंधों को जल्दी हटाना भी शामिल है. पूर्वानुमानों से पता चलता है कि सोमवार को मौसम की स्थिति हवा को कुछ हद तक साफ करने में मदद कर सकती है, जब AQI “बहुत खराब” जोन में वापस आ सकता है.

GRAP 4 किया गया लागू

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शनिवार शाम को GRAP स्टेज 4 के प्रतिबंध लगाए, जब हवा की क्वालिटी इस साल पहली बार 400 के निशान को पार कर गई. CPCB हवा की क्वालिटी को “मीडियम” तब बताता है जब AQI 101 और 200 के बीच होता है, “खराब” 201 और 300 के बीच, और “बहुत खराब” 301 और 400 के बीच. 400 से ऊपर, हवा की क्वालिटी को “गंभीर” माना जाता है. हवा की क्वालिटी में यह गिरावट तब आई है जब इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को दिल्ली-NCR में हवा प्रदूषण के कारणों और योगदान की ठीक से पहचान न कर पाने के लिए फटकार लगाई थी. इसे “कर्तव्य की पूरी तरह विफलता” बताते हुए, कोर्ट ने वैधानिक संस्था को दो प्रक्रियाओं के भीतर सोर्स की पहचान और बंटवारा पूरा करने और बढोतरी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया.

दम घोटने वाला दिन

रविवार इस साल दिल्ली का पहला आधिकारिक “गंभीर” हवा वाला दिन था. AQI शनिवार को शाम 5 बजे 400 के पार चला गया, जो उस दिन की आधिकारिक रीडिंग के एक घंटे बाद था और 29 दिसंबर को 401 के बाद यह पहली बार हुआ था. यह इस सर्दी में 14 दिसंबर को 461 के बाद दूसरा सबसे खराब हवा की क्वालिटी वाला दिन भी था. दिसंबर 2025 की रीडिंग 2018 के बाद सबसे ज्यादा थी.