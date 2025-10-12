पहले पी शराब और फिर प्रेमिका के साथ किया ऐसा कांड
दिल्ली पुलिस ने साक्षी गुरुंग हत्याकांड (Sakshi Surang Murder Case) का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पहले से ही 14 मामले दर्ज हैं और वह सोशल मीडिया (Social Media) पर गैंगस्टर्स (Gangsters) के वीडियो पोस्ट करता था.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 12, 2025 3:37:58 PM IST

Sakshi Gurang Murder Case
Sakshi Gurang Murder Case

Delhi Crime News: एक ऐसा सनकी आशिक जिसके ऊपर खून का सवार था. उसने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया. सिक्किम की रहने वाली 25 साल की साक्षी गुरुंग को यह नहीं पता था कि जिस युवक हिमांशु से उसने प्यार किया था. वह उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा. दिल्ली में अकेले रह रही साक्षी को उसके इसी प्रेमी ने शक के चलते हमेशा के लिए खत्म कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को केवल 24 घंटे में सुलझाकर आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने दी जानकारी:

डीसीपी साउथ अंकित चौहान के मुताबिक, कॉल सेंटर में काम करने वाली साक्षी गुरुंग करीब एक साल से दिल्ली के कोटला क्षेत्र में किराए पर रह रही थी. करीब दो महीने पहले जोधपुर, राजस्थान में उसकी मुलाकात हरियाणा के रहने वाले हिमांशु से हुई और दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए. 5 अक्टूबर को हिमांशु दिल्ली में साक्षी के फ्लैट पर उससे मिलने भी आया था. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी हिमांशु को जल्द ही साक्षी पर शक होने लगा कि उसका किसी और शख्स के साथ अफेयर भी चल रहा है. कई बार पूछने के बाद साक्षी ने उससे साफ मना कर दिया था. बाद में आरोपी ने उसके फोन में कुछ तस्वीरें भी देख ली थी जिससे उसका शक और भी गहरा होने लगा था. कुछ दिन बाद मृतक साक्षी ने बताया कि वह उसका पुराना दोस्त है, जिससे अब उसका कोई संबंध नहीं है. 

शक से हुआ पागल, शराब पी और कर दिया कांड:

शक ने हिमांशु को इतना पागल कर दिया था कि उसने साक्षी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला लिया था. उसने शराब पी और नशे की हालत में फिर उसे झगड़ा किया. गुस्से में आकर वह किचन से चाकू लाया और साक्षी की गर्दन में वार कर दी. साक्षी ने विरोध करने की कोशिश की, जिससे हिमांशु भी घायल हो गया. हत्या करने के बाद आरोपी ने कमरे को लूटपाट जैसा दिखाने के लिए अस्त-व्यस्त कर दिया और सबूत मिटाने के इरादे से साक्षी का मोबाइल फोन भी साथ ले गया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह हरियाणा के रोहतक फरार हो गया. 

पुलिस ने ऐसे सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी:

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इस हत्या की वारदात को पूरी तरह से सुलझाने में कामयाब रही. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने 8 अक्टूबर की देर रात हरियाणा से आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया.  पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. इसके अलावा आरोपी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के वीडियो पोस्ट करता रहता था.

