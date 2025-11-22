Home > क्राइम > पाकिस्तान की साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने किया हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़; जानें लॉरेंस बिश्वोई से कनेक्शन

पाकिस्तान की साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने किया हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़; जानें लॉरेंस बिश्वोई से कनेक्शन

Delhi Police busted Pakistani conspiracy: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की ओर से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की है. इस तरह एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है.

By: JP Yadav | Published: November 22, 2025 11:36:04 AM IST

Delhi Police Busted Pakistani Conspiracy: दुश्मन देश पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है. वह इस कोशिश में रहता है कि भारत में अशांति फैले, इसके लिए वह लगातार भारत विरोध अभियान में सक्रिय भी रहता है. पिछले 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान की 2 करतूत का खुलासा हुआ है. पहले मामले में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आए हथियारों की बड़ी खेप बरामद करते हुए इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. वहीं, दूसरा मामला राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ नहरी इलाके का है. यहां पर यानी भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. 

खेत में गिरा मिला पाकिस्तान का ड्रोन!

मिली जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान का ड्रोन राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ नहरी इलाके में मिला, यह ड्रोन चक संख्या 3 सत्तार माइनर के पास गुरुवार दोपहर में खेत में मिला, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया. इसके बाद संबंधित किसान की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. कुछ देर बाद ही संबंधित सुरक्षा दल भी वहां गया. एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर यह ड्रोन कैसे आया और क्या इसके जरिये कुछ खतरनाक साजिश तो नहीं थी. 

जासूसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल!

शुरुआती जांच में पता चला है कि खेत में मिला ड्रोन सामान्य उपयोग वाला मॉडल नहीं है. इसका इस्तेमाल निगरानी या जासूसी के लिए किया जाता है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खेत में गिरने के बाद ड्रोन कुछ दूर तक मिट्टी में घिसटता दिखा. बावजूद इसके ड्रोन के पंख और पीछे का हिस्सा सुरक्षित है. जांच अधिकारियों को आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से जासूसी के लिए यह ड्रोन भेजा गया है.  इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

4 आरोपी गिरफ्तार

वहीं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) ने एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से हथियारों की खेप बरामद की गई है. आरोप है कि  पाकिस्तान की ओर से हथियार ड्रोन के जरिये पंजाब भेजे गए थे. इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. मिली जानकारी के  मुताबिक, ये हथियार लॉरेश विश्नोई, बम्बिहा, गोगी , हिमाशु भाऊ गैंग को सप्लाई होने वाले थे. यहां पर बता दें कि लॉरेंस बिश्वोई देश के सबसे खतरनाक गैंग में से एक है. इस गैंग पर कई नामी लोगों की हत्या का भी आरोप है, जिनमें से एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या शामिल है. 

