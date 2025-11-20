Home > दिल्ली > ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?

ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?

Delhi Weather Forecast: दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है. IMD ने अलर्ट जारी किया है कि 21 नवंबर के बाद ठंडी हवा का दौर शुरू हो सकता है.

By: Sohail Rahman | Published: November 20, 2025 9:00:21 PM IST

delhi weather forecast
delhi weather forecast


Delhi Cold Wave: दिल्ली-NCR, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है. असम और मेघालय में हल्का कोहरा देखा गया. पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्का कोहरा देखा गया. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक ज़रूरी कोल्ड-वेव चेतावनी जारी की है. अचानक आई तेज़ ठंड से सर्दियों के जल्दी आने का संकेत मिलता है, रात के तापमान के मौसम के औसत से 2 से 5°C नीचे जाने की उम्मीद है.

शुक्रवार 21 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम? (What will the weather be like on Friday, November 21?)

अगर कल यानी शुक्रवार 21 नवंबर की बात करें तो दिल्ली का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. इसके अलावा अगर दिल्ली के आज तापमान की बात करें तो दिल्ली में 14°C, नोएडा में 14°C, गाजियाबाद में 13°C और गुरुग्राम में 13°C रहा. इसके अलावा, 21 नवंबर के बाद ठंडी हवा का नया दौर शुरू हो सकता है और तापमान और भी गिर सकता है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे NCR के इलाकों में कोहरे का असर भी दिखने लगा है. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें :- 

दिल्ली ब्लास्ट का ‘आतंक’ डॉ. उमर जिस मस्जिद में पढ़ता था नमाज़, वहीं से मौलाना और उर्दू टीचर गिरफ्तार!

दिल्ली में कैसा है प्रदूषण का हाल? (How is the situation of pollution in Delhi?)

दिल्ली और उसके आस-पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरों में एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा और खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों में हवा ‘गंभीर’ कैटेगरी से कहीं ज्यादा खराब हो गई है, जिससे यह इलाका एटमोस्फेरिक टॉक्सिसिटी के इमरजेंसी फेज में चला गया है.

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आज AQI कैसा रहा? (How was the AQI in different areas of Delhi today?)

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से हालत खराब है. नवंबर के महीने में ही राजधानी में धुंध की परत छाने लगी है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. ऐसे में कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या भी सामने आ रही है. हालात को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में आज ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं. आपको जानकारी के लिए बता दें कि GRAP IV प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब AQI 451 को पार कर जाता है.

यह भी पढ़ें :- 

दिल्ली दंगे में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया चौंकाने वाला खुलासा! क्या ‘ट्रंप के दौरे से पहले रची गई थी साजिश’

Tags: Delhi AQIdelhi cold wavedelhi pollutiondelhi weather forecastDelhi weather news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?
ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?
ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?
ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों की परेशानी, IMD ने जारी किया अलर्ट; यहां जानें- कितना गिरेगा तापमान?