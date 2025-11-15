Home > क्राइम > राजधानी में ‘मासूम’ दहशतगर्दी! नाबालिगों ने आखिर क्यों की ऑटो ड्राइवर की निर्मम हत्या?

राजधानी में 'मासूम' दहशतगर्दी! नाबालिगों ने आखिर क्यों की ऑटो ड्राइवर की निर्मम हत्या?

दिल्ली के विजय विहार में पांच नाबालिगों ने ऑटो ड्राइवर की हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद पुलिस ने पांचों नाबालिगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 15, 2025 7:22:01 PM IST

Five Minors Killed Auto Driver
Five Minors Killed Auto Driver


Five Minors Killed Auto Driver: राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां, पांच नाबालिगों ने एक ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी. आखिर क्या है हत्याकांड के पीछे की असली वजह जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. 

क्या है सनसनीखेज हत्या का मामला? 

दिल्ली में एक बार फिर से नाबालिग अपराधियों की बेखौफ वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां, उत्तरी दिल्ली के विजय विहार इलाके में गुरुवार देर रात पांच नाबालिगों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक ऑटो ड्राइवर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया. पांचों नाबालिग ने ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर कर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद कर सभी पांचों नाबालिगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

लूटपाट का विरोध कैसे बनी हत्या की वजह?

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 52 साल के राकेश कुमार के रूप में हुई है. यह वारदात रात करीब 12:30 बजे हुई, जब विजय विहार थाना पुलिस को चाकूबाजी की पीसीआर कॉल मिली. घटना की जानकारी मिलती ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल राकेश कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हत्याकांड पर डीसीपी राजीव रंजन ने क्या बताया?

डीसीपी राजीव रंजन ने वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में यह सामने आया कि दो नाबालिग सवारी बनकर ऑटो में बैठे हुए थे, जबकि तीन अन्य किशोर चोरी की स्कूटियों पर पीछे-पीछे चल रहे थे. जैसे ही ऑटो सुनसान इलाके में पहुंचा, सभी ने मिलकर राकेश से लूटपाट करने की कोशिश की. जब उन्होंने लूटपाट का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. साथ ही उन्होंने डीसीपी ने आगे कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद पांचों आरोपी मौके फरार हो गए. 

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज़, ऐसे हुए पांचों नाबालिग गिरफ्तार

वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर सभी पांचों नाबालिगों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और दोनों चोरी की स्कूटी भी बरामद की है. 

फिलहाल, पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी नाबालिगों के आसपास कोई आपराधिक गैंग सक्रिय है या फिर वे पहले से ही ऐसी वारदातों में शामिल तो नहीं हैं. 

भलस्वा डेयरी में भी नाबालिगों के हाथों हुई हत्या

राजधानी दिल्ली में नाबालिगों द्वारा गंभीर अपराधों में शामिल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. अभी हाल ही में 10 नवंबर को भलस्वा डेयरी इलाके में भी एक युवक की निर्मम हत्या ने लोगों का दिल दहला दिया था.  उस मामले में भी लड़कों के एक समूह ने युवक को उसके ई-रिक्शा समेत उठाकर ले गए और बाद में पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था.  इस वारदात में शामिल पांच आरोपियों में तीन नाबालिग थे, जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी.

नाबालिग अपराध पुलिस के लिए बढ़ती चुनौती 

दिल्ली में लगातार सामने आ रही नाबालिगों द्वारा ऐसी घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि इन तरह के मामलों में अब जल्द ही चार्जशीट दायर कर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि ऐसे अपराधों पर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंकुश लगाया जा सके.

Tags: Auto Driver Murder Case, delhi crime news, Five Minors Arrested, Juvenile Crime, Police Investigation
राजधानी में 'मासूम' दहशतगर्दी! नाबालिगों ने आखिर क्यों की ऑटो ड्राइवर की निर्मम हत्या?

