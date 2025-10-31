Home > क्राइम > दिल्ली दहला! हाशिम बाबा गैंग के हिस्ट्रीशीटर की सरेआम गोली मारकर हत्या, पुलिस को ‘गैंगवार’ का शक

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में, हाशिम बाबा गैंग (Hashim Baba Gang) से जुड़े हिस्ट्रीशीटर (History-Sheeter) की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. पुलिस इसे गैंगवार (GangWar) का नतीजा मानकर जांच कर रही है. इसी बीच, पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या का मामला सिर्फ दो घंटे में सुलझाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 31, 2025 4:45:28 PM IST

Seelampur Crime News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, हाशिम बाबा गैंग से जुड़े 22 साल के हिस्ट्रीशीटर मिस्बाह की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर बीच सड़क पर निर्मम हत्या कर दी.  पुलिस इसे दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच गैंगवार का नतीजा मानकर गहन जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. क्योंकि मृतक के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.  तो वहीं, दूसरी तरफ एक अलग घटना में, दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए, 23 साल के कैब ड्राइवर नितेश खत्री की हत्या के मामले को रिपोर्ट दर्ज होने के सिर्फ दो घंटे के अंदर ही सुलझा लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर काननूी कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला? 

गुरुवार रात करीब 10:40 बजे पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली थी. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने मिस्बाह को पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मृतक मिस्बाह के खिलाफ पहले से ही सात आपराधिक मामले जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज थे. 

पुलिस की शुरुआती जांच

पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी. शुरुआत जांच में यह सामने आया कि मिस्बाह हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था. इसके अलावा सीलमपुर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके अलावा पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का भी गठन कर रही है. 

पुलिस की अन्य कामयाबी

तो वहीं, दिल्ली पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्याकांड की गुत्थी केवल 2 घंटे में ही सुलझा दी.  हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने आपसी रंजिश और पीड़िता के साथ हुए झगड़ों का बदला लेने के लिए मौत के घाट उतार दिया था. उन्होंने नितेश खत्री को इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके किशनगढ़ के मछली पार्क में बुलाया और फिर उसे कई बार चाकू मार दिया था. 

Tags: delhi crime newsHistory-SheeterPolice InvestigationSeelampurShot Dead
