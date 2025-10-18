MPs flats fire: दिल्ली में सांसदों के आवास में लगी भीषण आग, दमकल पहुंचने में हुई देरी; झुलसे कई लोग!

Delhi BD Marg fire: दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया है. यह इमारत संसद भवन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और सभी निवासी राज्यसभा सांसद हैं. आग की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन मौके पर दमकल की मदद देर से पहुंची. इस भीषण आग में जान माल की काफी क्षति बताई जा रही है.

आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस और छह दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर भेजी गईं. आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. इस बीच, सांसद साकेत गोखले ने पोस्ट किया, “दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई. सभी निवासी राज्यसभा सांसद हैं. यह इमारत संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. दमकल विभाग 30 मिनट से नहीं पहुँचा है. आग अभी भी जल रही है और फैल रही है. बार-बार कॉल करने के बावजूद, दमकल गाड़ियाँ गायब हैं.”

ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट के निवासी का बयान

ndtv के रपोर्ट के अनुसार घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट निवासी विनोद ने कहा, “…मेरा कुत्ता अंदर फँस गया था. मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, और हमने जो भी गहने, सोना और कपड़े खरीदे थे, वे भी अंदर हैं…”

विनोद ने आगे कहा, “मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा भी झुलस गए हैं. वे अस्पताल में हैं… हमें नहीं पता कि आग कैसे लगी… मेरा घर तीसरी मंजिल पर है.”

दिल्ली अग्निशमन सेवा के ADO कहा

वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा के ADO भूपेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि शनिवार दोपहर 1.22 बजे हमें पंडित पंत मार्ग के पास स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद तुरंत TTL सहित 14 गाड़ियां भेजी गईं. अभी तक ज़्यादातर नुकसान स्टिल्ट फ़्लोर पर हुआ है और ऊपरी मंज़िलें बाहरी रूप से क्षतिग्रस्त हैं. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हमारा काम अभी भी जारी है. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

