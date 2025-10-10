लॉज में ठहरा अविवाहित जोड़े की संदिग्ध हालात में हुई मौत

Unmarried Couples Suspicious Death: बेंगलुरु के येलाहंका न्यू टाउन के एक लॉज से बेहद ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक लॉज के कमरे में बंद अविवाहित जोड़े की संदिग्ध अवस्था में जलकर मौत हो गई है. इस पूरी घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.

आखिर क्या है पूरा मामला:

यह घटना बेंगलुरु के येलाहंका न्यू टाउन के एक लॉज में गुरुवार को घटी, जब एक अविवाहित जोड़े को उनके लॉज के कमरे में आग लगने के बाद संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, इस घटना को लेकर पुलिस को शक है कि यह एक तरह से आत्महत्या का मामला भी हो सकता है. मृतकों की पहचान बागलकोट जिले के हुंगुंड निवासी 24 साल की कावेरी और गडग जिले के गजेंद्रगढ़ निवासी 25 साल के रमेश बांदीवद्दार के रूप में हुई है.

आग लगने से अविवाहित जोड़े की मौत:

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए घटना की जांच तेजी से शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, शाम करीब पांच बजे उनके कमरे में तब आग लग गई, जब दोनों कमरे में ही मौजूद थे. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक युवती ने रूम सर्विस को फोन करके आग लगने की सूचना दी थी, इसके बाद लॉज के कर्मचारियों ने दमकल विभाग को आग लगने की घटना के बारे में सूचना दी. अंदर से बंद दरवाज़े को तोड़ने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, रमेश कमरे के अंदर जलकर मर चुका था, जबकि कावेरी शौचालय में बेहोश पाई गई थी. लेकिन, अस्पताल में इलाज के दौरान कावेरी ने भी दम तोड़ दिया.

मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू:

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस आग लगने के सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है. इस घटना पर एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉज में छह कमरे थे और आग आस-पास के कमरों में फैल गई थी. इस पूरे घटना पर सीन ऑफ क्राइम (एसओसीओ) और फोरेंसिक टीमें आग लगने के कारणों की पता लगाने में जुटी हुई है.