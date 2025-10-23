Home > क्राइम > पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा, दंग रह जाएंगे आप

पंजाब के पूर्व डीजीपी (Former DGP of Punjab) मोहम्मद मुस्तफा (Mohammad Mustafa) के बेटे अकील अख्तर (Aqeel Akhtar) की संदिग्ध मौत के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अकील अख्तर के पोस्टमार्टम की आंतरिक रिपोर्ट (Internal Postmortem Report) ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 23, 2025 12:05:55 PM IST

Former DGP of Punjab: पंजाब के पूर्व डीजीपी (ह्यूमन राइट्स) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है. जहां, अकील अख्तर के पोस्टमार्टम की आंतरिक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिसमें उनके दाहिने बाजू में कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर नीचे सिरिंज का एक निशान मिला है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा: 

शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अकील ड्रग्स का सेवन किया करता था. लेकिन, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वह किस प्रकार का ड्रग लिया करता था और क्या वह इंजेक्शन के जरिए ही लेता था. तो वहीं, दूसरी तरफ मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ड्रग एडिक्ट आमतौर पर बाएं बाजू में सिरिंज लगाते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बेहद ही आसान हो जाता है. अकील के मामले में दाहिने बाजू पर केवल एक ही सिरिंज का निशान मिला है, जो कि ड्रग एडिक्ट्स के शरीर पर मिलने वाले कई निशानों से बेहद ही अलग है. 

रहस्यमय मौत, हरियाणा पुलिस की एसआईटी करेगी जांच:

इस रहस्यमय मौत की जांच के लिए अब हरियाणा पुलिस की एसआईटी (SIT) ने एसीपी विक्रम नेहरा की सख्त अगुवाई में जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इसके साथ ही पुलिस की टीम ने जांच में शामिल होने के लिए मुस्तफ़ा परिवार को भी पंचकूला बुलाया है. तो वहीं, एसआईटी हेड एसीपी विक्रम नेहरा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जांच की प्राथमिकता अकील अख्तर की मौत के पीछे की असली वजह पता लगाना है और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने पारिवारिक विवाद से संबंधित दो वीडियो सामने आने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन देते हुए कहा पुलिस हर एंगल से घटना की जांच करने में जुटी हुई है.

पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे की मौत पर तोड़ी चुप्पी: 

तो वहीं दूसरी तरफ, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे की मौत पर अब चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अकील पिछले 18 साल से ड्रग्स की लत से जूझ रहा था. उन्होंने अपने बेटे की मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज़ बताया है और गड़बड़ी के आरोपों को “छोटी राजनीति” करने की बात कही है.  साथ ही उन्होंने अपने बेटे को खोने के दर्द को एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख” बताते हुए जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा यह भी कि “अगर मैं दोषी हूं, तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं”.

Tags: Drugs AngleFormer DGP of PunjabPostmortem ReportSon Aqeel AkhtarSuspicious DeathSyringe Mark
