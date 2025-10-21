हिडन कैमरे को कैस पहचान सकते हैं आप? जाननें कुछ बेहद ही आसान तरीके

Hidden Camera Inside Bathroom Bulb: हिडन कैमरे से जुड़े कई घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. ऐसा ही एक ताज़ा मामला हैदराबाद के वेंगलराव नगर से सामने आया है जहां, एक मकान मालिक को अपनी महिला किराएदार के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया. आखिर क्या है पूरा मामला हमारी इस खबर में पढ़िए.

मकान मालिक की घिनौनी करतूत:

हैदराबाद के वेंगलराव नगर से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आया है, जहां एक मकान मालिक को अपनी महिला किराएदार के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. है. यह घिनौनी करतूत उस समय सामने आई जब महिला के पति ने बल्ब होल्डर में कैमरा देखा तो उनके होश उड़ गए.

कब और कैसे हुई पूरी वारदात:

यह पूरा मामला हैदराबाद के वेंगलराव नगर का है. जहां, एक 23 साल की विवाहित महिला अपने पति के साथ जवाहर नगर निवासी मकान मालिक अशोक यादव के मकान में किराए पर रहती थी. पुलिस के मुताबिक, 4 अक्टूबर को महिला ने बाथरूम की लाइट खराब होने की शिकायत की, जिसके बाद मकान मालिक ने उसे ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को भी भेजा था.

तो ऐसे पकड़ी गई मकान मालिक की करतूत:

कुछ दिनों बाद, 13 अक्टूबर को, महिला के पति ने बल्ब होल्डर में एक ढीला पेंच देखा. टॉर्च की रोशनी में जांच करने पर, होल्डर के अंदर एक हिडन कैमरा देखकर वह स्तब्ध रह गया. जब उसने इस बारे में मकान मालिक अशोक यादव से बात की, तो यादव ने कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया और उल्टा दंपति को पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी.

इसके बाद, दंपति ने इस पूरे मामले की शिकायत मधुरानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. पुलिस ने मकान मालिक अशोक यादव और इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मकान मालिक अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में फरार चल रहे इलेक्ट्रीशियन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

आइए जानते हैं हिडन कैमरा को पहचानने के कुछ आसान तरीके:

1. देखें आकार और जगह:

हिडन कैमरा अक्सर छोटे और छुपे हुए होते हैं, जैसे कि घड़ी, पेन, या दीवार पर लगे छोटे उपकरण.

2. लेंस की जांच करना है ज़रूरी:

कैमरा लेंस अक्सर चमकता है, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं.

3. असामान्य चीजें देखें:

अगर कोई चीज अजीब जगह पर है, जैसे कि फूलदान में या पावर स्ट्रिप में, तो वह एक तरह का हिडन कैमरा हो सकता है.

4. रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर:

कुछ डिवाइसेज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं, जो हिडन कैमरा हो सकते हैं.

5. फोन से जांच करें:

फोन के कैमरे को चालू करें और देखें अगर कोई लाइट या चमक दिखे तो यह भी हिडन कैमरा हो सकता है.

6. सावधानी से जांच करें:

अगर आपको लगता है कि कोई जगह संदिग्ध है, तो आप वहां की चीजों को ध्यान से जांच कर सकते हैं.