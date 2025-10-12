आईआरबी जवान ने पत्नी के साथ किया ऐसा काम, परिजनों के उड़े होश
आईआरबी जवान ने पत्नी के साथ किया ऐसा काम, परिजनों के उड़े होश

ओडिशा के कोरापुट (Koraput) शहर में एक आईआरबी जवान (IRB Jawan) ने अपनी पत्नी की हत्या (Murder) कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगा दी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 12, 2025 1:08:47 PM IST

Odisha Crime News: ओडिशा के कोरापुट शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां, इंडियन रिज़र्व बटालियन (आईआरबी) के एक जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है. इतना ही नहीं उसने सबूल मिटाने के लिए घर में आग लगा दी. 

आखिर क्या है पूरा मामला: 

यह घटना कोरापुट शहर की ओएमपी कॉलोनी  की है. गिरफ्तार आरोपी आईआरबी में जवान के पद पर तैनात था, जबकि उसकी मृतका पत्नी का नाम प्रियंका पंडा था. जानकारी के मुताबिक, 8 अक्टूबर की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर भयंकर केलश हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शिव शंकर पात्रा ने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी प्रियंका के सिर पर ज़ोर से हमला कर दिया था, इस हमले के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी. 

आरोपी ने घर में लगाई थी आग:

वारदात को हादसा दिखाने की खौफनाक साज़िश रचते हुए आरोपी ने मदद करने के बजाय गैस पाइप खोलकर घर में आग लगा दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के कुछ देर बाद जब घर से धुआं निकलने लगा, तो वह वापस आया और पड़ोसियों के साथ मिलकर पत्नी को बचाने का झूठा नाटक करने लगा था. घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अंदर से प्रियंका का आधा जला हुआ शव को बरामद कर लिया. 

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की शुरू:

जब पुलिस ने आरोपी से सख्त पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कूबल कर लिया. मृतका के पिता की शिकायत पर कोरापुट टाउन पुलिस थाने में केस नंबर 252/25 दर्ज  कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर सबूत को मिटाने के लिए घर में आग लगाई थी. 

पुलिस अधिकारी ने क्या दी जानकारी:

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पहले पत्नी के सिर पर तेजी से रॉड से वार किया और बाद में किचन सिलेंडर जलाकर आग लगा दी ताकि साक्ष्य पूरी तरह से खत्म हो सकें. यह पूरी घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई. साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल, फॉरेंसिक और साइंटिफिक जांच दल गहन छानबीन करने में जुटे हुए हैं. आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में रोष का माहौल है, क्योंकि कानून की रक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति ने ही इतना बड़ा अपराध किया है. 

