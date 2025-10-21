पत्नी की हत्या कर बंगाल भाग रहा था पति, पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ऐसे दबोचा

Kerala Crime News: केरल में पुलिस ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां पत्नी की हत्या कर पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में लगे एक व्यक्ति को एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इतना ही नहीं, पुलिस ने मृतिका के शव को कब्र से भी बाहर निकाला है.

आखिर क्या है पूरे कांड की कहानी?:

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनी एसके के रूप में की है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धारापारा का रहने वाला है और केरल के अयारकुन्नम में श्रमिक के रूप में प्रतिदिन काम किया करता था. युवक पर आरोप है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद शव को अयारकुन्नम स्थित अपने घर के पास एक निर्माणाधीन मकान में ही दफना दिया था.

गुमशुदगी की शिकायत और संदेह:

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सोनी एसके ने 17 अक्टूबर को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी ने दावा करते हुए कहा उसकी पत्नी तीन दिन पहले 14 अक्टूबर को ही लापता हो गई थी. इसके अलावा आरोपी ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी खाथून सुबह करीब आठ बजे किराना सामान खरीदने के लिए उसके साथ बाजार गई थी, लेकिन जब वह शाम को काम से लौटा तो वह घर पर नहीं पहुंची थी. लेकिन बाद में पुलिस को उस पर संदेह हुआ क्योंकि उसने घटना की सूचना तीन दिन बाद दी थी.

फरार होने की फिराक में था आरोपी:

वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर शनिवार को शाम के चार बजे बुलाया था, लेकिन वह सहयोग करने के बजाय अपने दो बच्चों के साथ पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए एर्नाकुलम चला गया. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उसे पूछताछ के लिए वापस अयारकुन्नम लेकर आ गई.West Bengal

कबूलनामा और शव की कैसे हुई बरामदगी:

पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने विवाहेतर संबंध के संदेह की वजह से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर बाद में उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया. आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने पहले निर्माण स्थल पर खाथून के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर बाद में गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. उसने कथित तौर पर शव को कार्यस्थल के पास ही दफना दिया था.

तो वहीं, दूसरी तरफ आरोपी के कबूलनामे के बाद, पुलिस ने मौके पर खुदाई कर मृतिका के शव को भी बरामद कर लिया. अपराध स्थल पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी दर्ज की गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बाद में रिमांड प्रक्रिया के तहत उसे अदालत में पेश किया जाएगा.