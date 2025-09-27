कार्टून के नाम पर किया मजाक, कार्टूनिस्ट और आर्ट गैलरी मालिक के खिलाफ केस दर्ज

Mumbai Art Gallery: मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्ट गैलरी में देवी-देवताओं के आपत्तिजनक चित्रण पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

क्या है पूरा मामला

मुंबई के कुलाबा इलाके में स्थित मस्कारा आर्ट गैलरी अब पूरी तरह से विवादों में घिर गया है. आर्ट गैलरी में हिंदू देवी-देवताओं के अश्लील कार्टून और तस्वीरें प्रदर्शित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की है.

दर्ज हुआ आपराधिक मामला

इस घटना से हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की शिकायत मिलने पर मुंबई पुलिस ने गैलरी के मालिक अभय मस्कारा और चित्रकार टी. वैकण्णा के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने BNS (भारतीय न्याय संहिता) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

धारा 294: अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए

धारा 295: किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा के स्थान को क्षति पहुंचाना

धारा 299: अश्लील सामग्री का प्रदर्शन

धारा 3(5): यह धारा शायद भारतीय न्याय संहिता के किसी विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, जिसका उपयोग धार्मिक भावनाओं को अश्लीलता से जुड़े मामलों में किया गया होगा

प्रदर्शन पर लगे अन्य गंभीर आरोप

आरोप है कि गैलरी में हिंदू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक चित्रों के अलावा महिलाओं और पुरुषों की अश्लील तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई है. साथ ही यह भी कहा गया कि गैलरी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था.

फिलहाल, मामला दर्ज होने के बाद आर्ट गैलरी को बंद कर दिया गया है और मुंबई पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है.