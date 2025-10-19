Home > क्राइम > इश्क का अंजाम; मां के अफेयर से गुस्साए बेटे ने दोस्त को मौत के घाट उतारा

Bhopal news: श्यामनगर में प्रेम संबंधों की जटिल कहानी ने खौफनाक रूप ले लिया. मां के रिश्ते से नाराज़ बेटे ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर मां के प्रेमी की चाकू और पत्थर से हत्या कर दी.

By: Team InKhabar | Published: October 19, 2025 5:29:32 PM IST

Bhopal news: हबीबनगर थाना क्षेत्र के श्यामनगर मल्टी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. तीन 19-20 वर्षीय युवकों ने अपने ही एक दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल कायम कर दिया है. हर कोई हैरान हो गया है, दरअसल इस अपराध का कारण कुछ और नहीं प्रेम है. बड़ी ही दिलचस्प कहानी है इस अपराध की,तो आइए विस्तार से जानते हैं.

क्या थी पुरी कहानी ?

एसआई अखिलेश त्रिपाठी ने बताया रजत सिंह ठाकुर जिसकी उम्र 20 वर्ष की है वह श्यामनगर मल्टी का रहने वाला है, वह सब्जी बेचने का काम करता है. वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता है और उसके पिता इन तीनो को छोड़ के कहीं चले गए हैं. वहीं पड़ोस में रहने वाले आशीष उइके उम्र 25 से उसकी दोस्ती थी.आशीष निजी क्षेत्र में काम करता था और रजत के घर पर भी आना जाना होता रहता था.करीब छह महीने पहले से आशीष और रजत की मां के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं.दोनों के बीच बन रहे रिश्ते की जानकारी जब रजत को मिली तो उसने आशीष को अपनी मां से दूर रहने की चेतावनी दी. लेकिन आशीष ने रजत की बात को अनदेखा कर मुलाकातें जारी रखी. बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले रजत ने आशीष को अपनी मां के साथ अपने ही घर में विचित्र स्थिति में देख लिया. उसी दिन से उसके मन में बदले की भावना पनप गई. इसके बाद… 

हत्या कैसे की? 

शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे इसी बात को लेकर कॉलोनी में दोनों के बीच फिर बहस हो गई, गुस्से में रजत ने अपने मौसेरे भाई विनीत यादव उम्र 20 वर्ष जो चूनाभट्ठी में रहता है, और निखिल यादव उम्र 19 वर्ष.  जो उसी कॉलोनी का रहने वाला है उसको  फोन कर मदद के लिए बुलाया, देर रात तीनों श्यामनगर मल्टी में मिले और बातचीत के बहाने आशीष को हनुमान मंदिर बुलाने की योजना बनाई. थोड़ी देर बाद जब आशीष वहां पहुंचा, तो पहले कुछ देर सामान्य बातचीत हुई, तभी अचानक रजत ने उसे पीछे से पकड़ लिया. इसी दौरान निखिल ने चाकू से उसके गले पर वार किया, गंभीर रूप से घायल आशीष नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, यह देखकर विनीत ने पास पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया.वारदात के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए.
अगली सुबह जब लोगों ने सड़क किनारे खून से लथपथ शव देखा तो कॉलोनी में हाहाकार मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की जल्द ही तीनों आरोपितों को चूनाभट्ठी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

पहले से अपराधी थे दोनों.

पुलिस के अनुसार, मृतक आशीष के खिलाफ पहले से हबीबगंज थाना क्षेत्र में मारपीट का एक केस दर्ज था. वहीं, रजत के खिलाफ भी पुराने आपराधिक प्रकरण मिले हैं. जांच में इस्तेमाल किए गए हथियार और पत्थर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. शनिवार को तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

