Home > क्राइम > कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े

कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े

पंजाब के लुधियाना के रशीन गांव निवासी ने अपने बेटे को कनाडा (Canada) में सेटल करने के लिए 75 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर युवती से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज (Contract Marriage) करवाई. लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी. पुलिस इस धोखाधड़ी मामले (Fraud Case) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 4:34:20 PM IST

Ludhiyana Crime News
Ludhiyana Crime News

Ludhiyana Crime News: पंजाब के लुधियाना के रशीन गांव निवासी कुलजीत सिंह ने अपने बेटे हरमनप्रीत सिंह को कनाडा में सेटल करने के लिए 75 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर जश्नजोत कौर नाम की युवती से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी. लेकिन वह इस बात से बेहद अंजान की शादी अब उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगी. 

शादी का एग्रीमेंट और मिला धोखा: 

कुलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी से पहले बाकायदा एग्रीमेंट भी कराया गया था.  एग्रीमेंट के मुताबिक, उन्हें जश्नजोत को कनाडा भेजने का सारा खर्च और शादी पर होने वाला खर्च उठाना था.  बदले में जश्नजोत को कनाडा पहुंचकर उनके बेटे हरमनप्रीत को वहां बुलाना था और पीआर (Permanent Residency) दिलवानी थी. 

कुलजीत सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने जश्नजोत पर 75 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए, लेकिन उसने पहले तो वीजा में ही कई अड़चनें डालनी शुरू कर दी. लेकिन, तीन साल बाद जब हरमनप्रीत को कनाडा बुलाया गया, तो उसने पाया कि जश्नजोत किसी और युवक के साथ रहने लग गई थी. 

You Might Be Interested In

मानसिक तनाव और भारत वापसी: 

हरमनप्रीत कनाडा में लगभग पांच से छह महीने ही छोटे-मोटे काम करके रह पाया और मानसिक तनाव की वजह से वापस भारत लौट गया. पीड़ित कुलजीत सिंह की शिकायत पर, एसएसपी डॉ. अंकुर गुप्ता के सख्त निर्देश के बाद बडुंदी निवासी ठग दुल्हन जश्नजोत कौर, उसके पिता गुरचरन सिंह और साथ ही मां रछपाल कौर के खिलाफ थाना सदर रायकोट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

तीन लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा: 

इस पूरे घटनाक्रम पर थाना सदर के प्रभारी कुलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी जश्नजोत कौर कनाडा में है. पुलिस आरोपी को जांच में शामिल करने के लिए कनाडा का लगातार नोटिस भेज रही है. साथ ही, उसके माता-पिता को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी नोटिस भी भेजा जा रहा है. पुलिस जश्नजोत को भारत लाने के लिए भारतीय और कनाडाई दूतावासों के माध्यम से कानूनी विकल्प तलाश करने में जुटी हुई है. तो वहीं, दूसरी तरफ कुलजीत सिंह ने आरोपी परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने 75 लाख रुपये वापस दिलवाने की जल्द से जल्द से मांग की है. 

Tags: 75 Lakh RupeesCanadaContract Marriagefraud casehome-hero-pos-6Ludhiyana Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025

गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!

October 22, 2025

अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस...

October 22, 2025

शाम के नाश्ते में बनाएं मूंग दाल प्याज के गरमा-गरम...

October 22, 2025

छठ पूजा पर पैरों में महावर लगाना कितना शुभ? यहां...

October 22, 2025

चेहरे पर भूलकर भी न आजमाएं ये 6 घरेलू नुस्खे,...

October 22, 2025
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद भी क्यों मिला धोखा? बेटे को कनाडा बुलाने में डाले रोड़े