Home > क्राइम > इन्फ्लुएंसर की ऐसी हत्या जिससे सुनकर दंग रह जाएंगे आप

पंजाब के लुधियाना (Ludhiyana) से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, पिछले महीने हुई इन्फ्लुएंसर (Influencer) की हत्याकांड (Murder Case) ने हर किसी को चौंका दिया था. फिलहाल, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है. ये जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 1:43:31 PM IST

Punjab Murder Case: पंजाब के लुधियाना (Ludhiyana) में पिछले महीने यानी 24 अगस्त को हुई इन्फ्लुएंसर (Influencer) कार्तिक बग्गन की हत्याकांड मामले (Murder Case)में अब एक नया मोड़ देखने को मिला है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. करीब 22 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा सकी है. 

क्या थी हत्या की असली वजह

हत्याकांड पर पुलिस कमिश्नर (Police Commisoner) स्वपन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त को मृतक कार्तिक और सैम के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया की देखते ही देखते आपसी रंजिश (Mutual Rivalry) में बदल गया. अपने बदले को पूरा करने के लिए आरोपी ने कार्तिक को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक योजना (Creepy Plan) बनाई. कुछ दिन बाद यानी 24 अगस्त की रात को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार्तिक पर जोरदार फायरिंग (Firing) की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

क्या कार्तिक का गैंगस्टरों से था कोई संबंध

पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए कुछ चौंकाने वाली चीज नोटिस की. पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम (Instagram) पर गोपी घनशामपुरिया गैंग के नाम से एक पोस्ट डाली गई थी. लेकिन, जांच के दौरान गोपी घनशामपुरिया गैंग का इस वारदात से कोई सुराग नहीं मिल सका.

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई

CIA टीम ने इस वारदात को सुलझाने के लिए पांच राज्य जिनमें हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र में आरोपियों का लगातार पीछा किया. टीम के कुछ सदस्यों ने 40-40 घंटे तक लगातार ड्राइव करके आरोपियों को अंत में गिरफ्तार कर लिया. लेकिन पुलिस की कार्रवाई यही खत्म नहीं हुई है. इस घटना के बाद से फरार चल रहे तीन अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

