शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर प्रेमिका को मिली खौफनाक सजा! कांप उठेंगी आपकी रूह

College Student Murder News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हत्या के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. जहां, एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक 20 साल की फार्मेसी की छात्रा यामिनी प्रिया की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी विग्नेश और उसका साथ देने वाला अन्य साथी को मौके से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कब और कैसे हुई पूरी वारदात:

यह दिल दहला देने वाली और दर्दनाक घटना 16 अक्टूबर को दोपहर करीब ढाई बजे हुई थी, जब स्वतंत्र पाल्या की निवासी यामिनी प्रिया कॉलेज से अपने घर की तरफ लौट रही थी. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी विग्नेश छात्रा का पड़ोसी था और उस पर लगातार शादी के लिए दबाव डालने की कोशिश करता था.

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई शिकायत:

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर, श्रीरामपुरा पुलिस थाने में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. शिकायत में बताया गया है कि आरोपी, जो पीड़िता के घर के ठीक सामने रहता था और परिवार को पहले से ही जानता था, बार-बार छात्रा को शादी करने के लिए मजबूर करता रहता था.

जिस दिन यह वारदात हुई, उस दिन आरोपी विग्नेश ने रेलवे पटरी के पास प्रिया को रोका और फिर से शादी का दोबारा से प्रस्ताव रखा. जब छात्रा ने शादी का प्रस्ताव लेने से इंकार कर दिया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उस पर तेज़ी हमला कर दिया और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई की शुरू:

पुलिस ने घटना पर गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू की और मुख्य आरोपी विग्नेश के साथ-साथ उसे भागने में मदद करने वाले एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है. तो वहीं, पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि मामले की में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है.