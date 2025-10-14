‘हमारा क्या कसूर था मां’, फिर खुद कूदकर दे दी जान!

Hyderabad Crime News: हैदराबाद के बालानगर से बेहद ही हैरान और चौंका देने वाली घटना साने आई है. जहां, पति के लगातार तानों से तंग आकर मां ने अपने दो साल के जुड़वां बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और फिर बाद में बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर अपनी जान गंवा दी.

मृतका के साथ-साथ जुड़वां बच्चों की पहचान:

मृतका की पहचान साई लक्ष्मी के रूप में हुई, जिसकी शादी अगस्त साल 2022 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल कुमार के साथ हुई थी. उनके जुड़वां बच्चे, चेतन कार्तिकेय (बेटा) और लास्यता वल्ली (बेटी), केवल दो साल के ही थे.

घरेलू विवाद बनी मौत की वजह:

पुलिस के मुताबिक, दंपति के बीच छोटी-छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई होते थे. उनके बेटे चेतन को बोलने में दिक्कत थी और उसे स्पीच थेरेपी भी दी जा रही थी. इतना ही नहीं, उनकी बेटी भी अक्सर बीमार रहा करती थी. इन बातों को लेकर पति अनिल कुमार कथित तौर पर लक्ष्मी को ताने देता था, जिसमें वह कहता था, “कैसे बच्चे पैदा किए हैं”. साथ ही पुलिस का यह भी मानना है कि घरेलू कलेश और पति के लगातार तानों से हताश होकर लक्ष्मी ने यह खौफनाक कदम उठाने की सोची थी.

वारदात का खौफनाक मंज़र:

यह दुखद घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे, तब हुई जब पति अनिल कुमार काम पर गया हुआ था. लक्ष्मी ने सबसे पहले अपने घर में तकिए से अपने जुड़वां बच्चों का गला घोंट घोटा और फिर पद्मनगर कॉलोनी फेज 1 की बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूद गई. तेज आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग घरों से बाहर आए और सड़क पर लक्ष्मी का शव देखर सभी के होश उड़ गए. जैसे ही वह घर के अंदर घूसे, तो लोगों ने देखा कि दोनों मासूम बच्चों का भी शव पड़ा हुआ है. यह चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई.

मृतिका के पिता ने शिकायत कराई दर्ज:

इस पूरे मामले को लेकर मृतिका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है इसके अलावा उन्होंने अपने दामाद अनिल कुमार पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी गंभीर आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.