आखिर क्यों हुई एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग ? वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

FIRING AT DISHA PATANI’S HOME: अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी इन दिनों काफी सुर्खियों में है. दरअसल, शुक्रवार सबह एक्ट्रेस के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है. मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर फायरिंग (firing) की. कुछ दिनों पहले अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अपने सोशल मीडिया पर हिंदू आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ टिप्पणी की थी. जिसके बाद से उन्हें कई बार जान से मारने की भी धमकी (threatning) दी गई है.
घटना पर क्या कहता है पाटनी परिवार
इस घटना के बाद दिशा और खुशबू के पिता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बेटी की बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों बेटियां किसी भी तरह के विवाद से दूर रहने की कोशिश करती हैं.
घटना कब और कैसे हुई ?
शुक्रवार यानी 12 सिंतबर की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों को देखा गया. जैसे ही ये दोनों हमलावर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर पहुंचे, बिना किसी देर के दोनों हमलावरों ने उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए.
कहां तक पहुंची मुंबई पुलिस की जांच
मुंबई पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए घटनास्थल से अवैध हथियार बरामद किए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दोनों अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई (investigation) शुरू कर दी है. एक्ट्रेस के घर के बाहर लगे CCTV फुटेज खंगलाने में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है ताकि दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में आसानी हो सके. वहीं, इस घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर सीओ जगदीश पाटनी के आवास पर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलीबारी की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
खुशबू पाटनी के बयान से मचा बवाल
सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले तेजी से वायरल हुए एक्ट्रेस की बहन खुशबू पाटनी का वीडियो काफी सुर्खियों में रहा. कुछ लोगों ने उनका स्पोर्ट किया लेकिन कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत बताया. वीडियो में खुशबू पाटनी अनिरुद्धाचार्य की आलोचना करती हुईं नज़र आईं थीं. खुशबू ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर वो मेरे सामने होते, तो मैं उन्हें ‘मुंह मारने’ का मतलब अच्छी तरह से समझा देती. साथ ही उन्होंने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य देशद्रोही हैं, लोगों को ऐसे घटिया इंसान का कभी स्पोर्ट नहीं करना चाहिए.
बस फिर क्या था, जैसे ही खुशबू पाटनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही कुछ लोगों ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया. लोगों ने उन्हें अनिरुद्धाचार्य से माफी मांगने की बात कही. हालांकि, कुछ लोगों ने उनके बयान की सरहाना भी की. साथ ही उनके बयान का स्पोर्ट भी किया. लेकिन बाद में सोशल मीडिया से उनकी ये वीडियो हटा दी गई.
क्या था अनिरुद्धाचार्य का बयान
हाल ही में अनिरुद्धाचार्य ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के बारे में टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि 25 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं कई रिलेशनशिप में रह चुकी होती हैं. इस बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य ने लोगों से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ कुछ महिलाओं का ही जिक्र किया था.
घटना के बाद से कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल
इस गोलीबारी की घटना के बाद से एक बार फिर से पुलिस और कानून-व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं. लोगों का कहना है कि जब एक अभिनेत्री के घर के बाहर फायरिंग की वारदात हो सकती है, तो आम जनता आखिर अपने घरों में कैसे सुरक्षित रहेगी.