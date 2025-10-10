इस देश में बलात्कार करने वालों के प्राइवेट पार्ट के साथ करते हैं ये काम, जानकर हर दरिंदे की निकल जाएंगी चीखें

Rape Punishment: दुनियाभर में महिलाओं को आज भी हैवानियत का सामना करना पड़ता है. बढ़ते रेप के मामलों ने लड़कियों को अंदर से तोड़ दिया है. हर लड़की घर से बाहर जाने में भी डरती है. वहीं अगर बात करें सुरक्षा की तो न तो लड़की घर के बाहर सुरक्षित है और न ही घर में. कहना का सीधा सीधा मतलब ये है कि कई अनजान तो कई अपने ही महिलाओं के साथ घिनौना काम कर बैठते हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में रेप करने पर कोई सजा नहीं मिलती तो कहीं रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जाता है. आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बलात्कार की सज़ा को और कड़ा करने के लिए एक बलात्कार-विरोधी विधेयक पारित किया था. लेकिन आज हम आपको कई ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अपराधियों को बद से बदतर सजा दी जाती है. दरअसल, इस पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां रेप की सजा काफी खौफनाक होती है.

इन देशों की खौफनाक जा जानकर कांपेंगे आप

सऊदी अरब

दुनिया के जिन देशों में बलात्कार के लिए सज़ा का प्रावधान है, उनमें से ज़्यादातर इस्लामी हैं. सऊदी अरब में बलात्कारियों का सिर कलम कर दिया जाता है. सिर कलम करने से पहले, बलात्कारी को बेहोशी की दवा दी जाती है और फिर सिर कलम कर दिया जाता है.

अफगानिस्तान

अफ़ग़ानिस्तान में सिर कलम करने की प्रथा नहीं है, लेकिन सज़ा भी कम कठोर नहीं है. इस मुस्लिम देश में बलात्कारियों को सिर में गोली मार दी जाती है या फांसी पर लटका दिया जाता है. यह कार्रवाई फ़ैसले के चार दिनों के भीतर की जाती है.

ईरान

ईरान में बलात्कारियों के लिए मौत की सज़ा का क़ानून है. दोषी पाए जाने पर, आरोपी को फांसी दे दी जाती है.

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया में बलात्कारियों को सज़ा देने का तरीका बिल्कुल अलग है. दरअसल, वहां बलात्कारी को गोली मार दी जाती है. दूसरी ओर, मिस्र में मौत की सज़ा दी जाती है.

पाकिस्तान

पाकिस्तान में सामूहिक बलात्कार, बाल शोषण और बलात्कार के लिए मौत की सज़ा दी जाती है. किसी महिला पर हमला करना और जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उसके शरीर को नंगा करना भी मौत की सज़ा है.

चीन

वहीं चीन में ऐसे मामलों में आमतौर पर मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन नपुंसक बनाने के कुछ मामले भी सामने आए हैं. जी हां यहां रेपिस्ट का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है. जापान में, बलात्कार की सज़ा बीस साल तक की जेल है. कुछ मामलों में, मृत्युदंड भी संभव है.

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में, दोषी बलात्कारी के लिए सामान्य सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि मामला राज्य या संघीय कानून के अंतर्गत आता है या नहीं. संघीय कानून के तहत मामलों में, सज़ा कुछ वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है.

