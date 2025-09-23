लिव-इन में रहना प्रेमिका को पड़ा भारी, 5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या
हरियाणा के रेवाड़ी (Rewari) से एक और चौंकाने (Shocking Incident) वाला मामला सामने आया है. जहां, प्रेमिका (Lover) को लिव-इन (Live-In Relationship) में रहना भारी पड़ गया.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 23, 2025 3:45:54 PM IST

Rewari Live-In Crime News: खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां एक बार फिर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, एक  लिव-इन पार्टनर को अपमे प्रेमी के साथ रूकना भारी पड़ गया. तो आइए जानते हैं, आखिर क्या है पूरा मामला. 

लिव-इन पार्टनर ने की 5 साल की बच्ची की हत्या

हरियाणा के रेवाड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी लिव-इन पार्टनर की 5 साल की बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार  दिया. यह घटना तब हुई जब बच्ची अपनी मां के पास जाने की जिद कर रही थी. जिससे नाराज होकर आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात

बिहार के रहने वाले रोशन ने अपनी पड़ोसी गांव की एक महिला के साथ भागकर रेवाड़ी में किराए का कमरा लिया था. वे पिछले एक महीने से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. 13 सितंबर की रात, महिला ने रोशन से सोने का हार दिलाने की जिद की ,  लेकिन पैसों की कमी की वजह से रोशन ने हार दिलाने से साफ इंकार  कर दिया. इस बात पर दोनों में खूब लड़ाई हुई और जिसके बाद महिला नाराज होकर रेलवे स्टेशन चली गई.  वहीं, जैसे ही रोशन अपने कमरे में लौटा, बच्ची ने अपनी मां के पास जाने की बेहद जिद की. रोशन ने उसे शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बच्ची ने रोना बंद नहीं किया, तो गुस्से में आकर उसने उसे पहले डंडे से पीटा और फिर जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

बच्ची की मौत के बाद, रोशन ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. इस बीच, महिला ने वापस आकर अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को बताया कि रोशन ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला, तो बच्ची का शव सड़ी हुई हालत में पड़ा मिला. मौके से पुलिस ने वारदात में शामिल डंडे को भी बरामद किया. 

कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई 

पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. आरोपी रोशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस इस मामले को गंभीरता लेते हुए हत्याकांड के सभी पहलु पर सख्त जांच करने में जुटी हुई है.  

Tags: crime newsDomestic violenceharyanahome-hero-pos-9live in relationshipRewari
