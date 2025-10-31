Home > क्राइम > होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई

होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई

सेना की जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने EME कोर के एक कर्नल को साथी कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध (Illicit Relation) रखने का दोषी पाया और उसे सेवा से बर्खास्त (Dismissed) करने का आदेश दिया. महिला ने पति पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, जबकि दोषी कर्नल को अपील का मौका मिलेगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 31, 2025 5:20:33 PM IST

General Court Martial Illicit Relationship
General Court Martial Illicit Relationship

General Court Martial: सेना की एक जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर के एक कर्नल को अपने साथी कर्नल की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का दोषी पाया है और उसे सेवा से बर्खास्त करने का सख्त से सख्त आदेश भी दिया गया है. यह कोर्ट मार्शल मई में चंडीगढ़ स्थित ‘एन’ एरिया में शुरू हुआ किया गया था.

शिकायतकर्ता कर्नल की गवाही

शिकायतकर्ता कर्नल (पीड़ित पति) ने अपनी गवाही में कहा कि साल 2006 में उनकी शादी हुई थी और वे पहले सुखी दांपत्य जीवन जी रहे थे. लेकिन, हरिद्वार की छुट्टी से लौटने के बाद उनकी सुख की ज़िदंगी में एक नया मोड़ आय गया. हरिद्वार की छुट्टी से लौटने और लेह यात्रा के बाद उनकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला. चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब उन्हें अपनी पत्नी के कॉल डिटेल्स एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पैकेट में मिला था. 

आरोपी महिला ने क्या दिया बयान?

You Might Be Interested In

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी महिला ने कर्नल के साथ किसी भी होटल में ठहरने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया. उसने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने पति के साथ पिछले 16 सालों से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी और अब वह उसके साथ नहीं रह सकती है. महिला ने यह भी बताया कि आरोपी कर्नल उसका बचपन का सहपाठी है और एक 42 साल के एडल्ट के रूप में यह उसका अधिकार है कि वह किससे बात करे या न करे. 

क्या आया कोर्ट का अंतिम फैसला?

GCM द्वारा सुनाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा अब कन्वीनिंग अथॉरिटी की पुष्टि के बाद ही अंतिम रूप ले पाएगी. सेना के नियमों के मुताबिक, संबंधित अधिकारी को इस फैसले की पुष्टि से पहले अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए. 

Tags: ColonelDismissal from ServiceEME CorpsGeneral Court Martialhome-hero-pos-4Illicit Affair
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025

क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों...

October 31, 2025

रात की बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में...

October 31, 2025
होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई
होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई
होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई
होटल के बंद कमरे में किसी और की बीवी के साथ कर्नल ने क्या किया? अब भारतीय सेना को करनी पड़ी कार्रवाई