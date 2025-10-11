प्रेमिका की डिमांड सुनने के बाद ‘प्रेम’ ने मौत को लगाया गले

Madhya Pradesh Suicide Case: मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बलियरी से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां, करवा चौथ से ठीक पहले प्रेम कुमार शाह नाम के युवक ने फांसी का फंदा लगाकार आत्महत्या कर ली. फिलहाल, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है. आखिर क्या है पूरा मामला इस खबर में पढ़िए.

मृतक के परिजनों ने क्या लगाया आरोप:

परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रेम कुमार शाह अपनी प्रेमिका और उसके परिवार वालों से काफी ज्यादा परेशान था. उन्होंने कहा कि प्रेमिका लगातार उससे पैसों की मांग कर रही थी और उसे लगातार ब्लैकमेल भी करा करती थी. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि प्रेमिका ने युवक से 5 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसका जिक्र प्रेम कुमार शाह ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है. युवक ने करवाचौथ की रात में, देर रात 12 से 5 बजे के बीच अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई की शुरू:

घटना की जानकारी मिलने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. लेकिन, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को घर ले जाने से साफ इंकार कर दिया. उन्होंने कोतवाली थाने के मुख्य द्वार पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया. मृतक के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक प्रेमिका और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है वे यहां से नहीं जाएंगे.

नगर पुलिस अधीक्षक ने मामले में क्या कहा:

नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है और सभी अहम बिंदुओं पर जांच की जा रही है. साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.