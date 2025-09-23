3 महीने पहले हुई थी शादी, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Bengaluru Murder Case: देश में ऐसे कई घरेलू हिंसा की घटनाएं सामने आती है, जिसमें या तो पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, या फिर पत्नी. एक ऐसा ही ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहांस घरेलू कलेश की वजह से पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी.

पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या

बेंगलुरु से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है, जहां 35 साल के व्यक्ति ने अपनी 32 साल की पत्नी को सरेआम चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया. यह घटना तब हुई जब दोनों के बीच विवाद चल रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान महिला की नाबालिग बेटी भी मौके पर ही मौजूद थी.

कब और कैसे हुई वारदात

जानकारी के मुताबिक यह हैरान करने वाली वारदात सोमवार को हुई है. आरोपी लोहिताश्व ने अपनी पत्नी रेखा पर एक बस स्टैंड पर चाकुओं से कई बार वार किया. पहले उसके सीने और पेट पर चाकू से हमला किया, जिससे बुरी तरह से घायल होने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस पूरी वारदात के दौरान रेखा की पहली शादी से हुई बेटी भी वहीं मौजूद थी.

शादी के बाद से लगातार हो रहा था विवाद

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहिताश्व और रेखा की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी. दोनों ने लगभग डेढ़ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. तीन महीने पहले ही दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी. पुलिस ने आग कहा कि यह दोनों की दूसरी शादी थी.

रेखा कॉल सेंटर में करती थी कीम

पुलिस के मुताबिक, रेखा कॉल सेंटर में काम करती थी. पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के कारण को पारिवारिक कलेश मान रही है. रेखा की पहली शादी से एक बेटी थी, जो अपनी नानी-नाना के साथ रहती थी. शादी के बाद से ही रेखा और लोहिताश्व के बीच अक्सर लड़ाईयां होती रहती थी. घटना के दिन भी दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई थी. इस झगड़े के बाद, रेखा अपनी बेटी के साथ बस स्टैंड पर जाने के लिए निकली. लोहिताश्व ने उनका पीछा किया और बस स्टैंड पर पहुंचकर इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दे दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लोहिताश्व को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल. पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है.

समाज में बढ़ रहा घेरलू हिंसा

सवाल यह है कि आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी. यह घटना उदाहरण है कि कैसे पारिवारिक झगड़े कभी-कभी हिंसा के रूप ले लेते हैं, जिसमें किसी को अपनी जान भी गवानी पड़ जाती है.