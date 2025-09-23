ऑयल मिल संचालक की निर्मम हत्या, दहल उठा पूरा गांव

Rewari Oil Mil Operator Murder Case: हरियाणा के रेवाड़ी से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. जहां, एक ऑयल मिल संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. आखिर क्या है हत्याकांड की पीछे की साजिश हमारी इस पूरी खबर में पढ़िए.

ऑयल मिल संचालक की हत्या

हरियाणा के रेवाड़ी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ऑयल मिल संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने 70 साल के रोशनलाल का गला रेतने के बाद उनके चेहरे को ईंट और पत्थरों से बुरी तरह से कुचल दिया. यह खौफनाक वारदात रेवाड़ी के बखापुर गांव में हुई है.

कब और कैसे हुई वारदात

यह वारदात मंगलवार सुबह की है, जहां, रोशनलाल का खून से लथपथ शव उनकी ऑयल मिल के अंदर एक चारपाई पर पड़ा मिला. हर रोज की तरह सोमवार रात भी अपनी ऑयल मिल में सोने गए थे. उन्होंने ऑयल मिल का आधा शटर खुला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात हमलावर अंदर घुस गए और मौके का फायदा उठाकर उनको मौत के घाट उतार दिया. खून से लथपथ पड़ा शव देख पूरे गांव में सनसनी फैल गई. जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को अपने संज्ञान लेते हुए हत्याकांड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी.

वारदात के बाद ग्रामीणों में रोष

हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कसौला थाना प्रभारी शिवदर्शन ने अपने टीम को सख्त जांच के निर्देश दिए. इसके बाद सीन ऑफ क्राइम की टीम और डीएसपी सुरेंद्र श्योराण भी घटनास्थल पर पहुंचे. इस वारदात को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द से आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए.

हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस

डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तार का आश्वासन देते हुए गुस्साए ग्रामीणों को शांत कराया. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. इसके अलावा CCTV कैमरों की मदद से पुलिस आरोपियों की पता लगाने में जुटी हुई है. फिलहाल, इस पूरे वारदात से गांव में दहशत का मौहाल बना हिुआ है. मृतक ऑयल मिल संचालक की मौत की खबर से परिवार में पातम पसरा हुआ है.