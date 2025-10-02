ब्लेड से काट डाला गला, खून से लथपथ गर्लफ्रेंड को देख हुआ पछतावा तो बॉयफ्रेंड ने कर लिया बड़ा कांड

इतना ही नहीं इसके बाद उसने गुडापर्थी के पास ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक युवक की पहचान गोल्लाप्रोलु मंडल के दुर्गाडा निवासी अशोक के रूप में हुई है. मृतक नाबालिग लड़की भी दुर्गाडा की ही रहने वाली थी. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और परिवारों में मातम छा गया.
जानिये पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, मृतक लड़की काकीनाडा के एक निजी कॉलेज में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की छात्रा थी. वो रोज़ाना बस से आती-जाती थी. पता चला है कि वो नौवीं कक्षा गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी. उसकी दो दिन की परीक्षाएं थीं और वो ज़िले में अपने मामा के घर गई थी. जिसके बाद वो मंगलवार शाम से लापता थी. जिसके बाद उसके परिवार ने उसे कई जगहों पर ढूंढा.
ब्लेड से काट डाला गला
दरअसल, बुधवार सुबह, उसके परिवार को उसकी हत्या के बारे में जानकारी मिली. जिसके बाद पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंचा और फूट-फूटकर रोने लगा. इस मामले के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हत्या की जांच को लेकर मांग की. पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि लड़की की ब्लेड से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. वो मंगलवार शाम को खरीदारी करने काकीनाडा गई थी. इसी दौरान, अशोक उसे अपनी बाइक पर बिठाकर परपंसपाडु में गदेरू नहर के किनारे ले गया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद अशोक ने समरलाकोटा मंडल के गुडापर्थी के पास ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली. पूरे मामले की जाँच की जा रही है.