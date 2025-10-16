मलप्पुरम में दो-मंज़िला इमारत की छत पर मिला मानव कंकाल, बदबू से खुला खौफनाक राज

Kerala Crime News: केरल के मलप्पुरम जिले से एक बेहद ही रौंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है. जहां, चेरानी इलाके के प्लाइवुड रोड पर स्थित एक दो-मंज़िला इमारत की छत पर मानव कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह कंकाल पुराने सामानों के बीच पड़ा हुआ था. जिसका पता बदबू आने के बाद ही चल सका.

मानव कंकाल का कैसे चला पता?:

मलप्पुरम जिले के चेरानी इलाके के प्लाइवुड रोड पर स्थित दो मंजिला इमारत की छत पर फ्लेक्स बोर्ड हटाने के लिए कुछ मज़दूर पहुंचे हुए थे. जब उन मज़दूरों ने वहां पड़े पुराने सामान को हटाया, तो हड्डियों के कई हिस्सों पर उनकी नज़र दिखाई दी. इसके बाद उन्होंने बिना किसी देर के पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी.

मामले में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच?:

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, यह कंकाल कई महीने पुराना है और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. फोरेंसिक विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया.

प्रवासी मज़दूरों से जुड़े होने कीआशंका:

मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इमारत में पहले तमिलनाडु के कुछ प्रवासी मज़दूर रहा करते थे. जांच अब इस दिशा में की जा रही है कि कहीं कंकाल का संबंध उन्हीं मज़दूरों में से किसी से तो नहीं है. फिलहाल, पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने की पूरी तरह से अपनी कोशिश में जुटी हुई है.

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की शुरू:

पुलिस ने इमारत के मालिक और आसपास के लोगों से अब पूछताछ करनी शुरू कर दी है. फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही कंकाल की उम्र और मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.