‘सर्जन पति’ बना मासूम! नेचुरल डेथ बताकर कर दिया अंतिम संस्कार, 6 महीने बाद खुली ‘गुनाह की फाइल’

एक 32 साल के जनरल सर्जन (General Surgeon) को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला की मौत अप्रैल में हुई थी, लेकिन जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी को एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफोल (The Anesthetic Drug Propofol) का ओवरडोज देकर मारा था.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 16, 2025 12:22:54 PM IST

Doctor killed his own wife: बेंगलुरु से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां, विक्टोरिया अस्पताल के 32 साल के जनरल सर्जन डॉ.महेंद्र रेड्डी को अपनी 28 साल की पत्नी जो त्वचा रोग विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) डॉ. कृतिका रेड्डी की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी जनरल सर्जन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस के मुताबिक, यह मामला लगभग 6 महीने पहले 24 अप्रैल को कृतिका की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसे पहले आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है. 

पुलिस की जांच में क्या आया सामने:

पुलिस की सख्त जांच में यह पता चला कि आरोपी महेंद्र ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी की जान ले ली.  21 अप्रैल को महेंद्र ने अपने घर पर पत्नी को पेट दर्द का बहाना बनाकर एक IV (इंट्रावेनस) इंजेक्शन दिया, उसके ठीक अगले दिन, यानी 22 अप्रैल को कृतिका को मराठहल्ली स्थित उनके मायके यह कहकर ले गया कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा:

23 अप्रैल की रात को महेंद्र दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और कृतिका को एक और इंजेक्शन लगाया, लेकिन अगली सुबह यानी 24 अप्रैल को कृतिका बेसुध पाई गई और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मौत की वजह शुरू में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफोल की मात्रा पाई गई. जिसके बाद से पुलिस को हत्या का शक पैदा हो गया. 

पुलिस ने आरोपी महेंद्र को किया गिरफ्तार:

पुलिस ने आरोपी डॉ. महेंद्र को 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र ने यह दवा अपने अस्पताल के ज़रिए अवैध रूप से हासिल की थी. इसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि महेंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें धोखाधड़ी और धमकी देने जैसे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं.

