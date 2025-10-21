पिता के अपमान का 14 साल के नाबालिग ने ऐसा लिया बदला, जिससे देख स्तब्ध रह गए सब

Odisha Crime News: ओडिशा के नबरंगपुर जिले के कृष्णगुड़ा गांव में एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 साल के नाबालिग लड़के ने बदले की भावना में आकर एक 5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. इस पूरे हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है.

आखिर कब और कैसे हुई घटना:

यह दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार की है, जब 5 साल का मजेश खेलने के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं लौटा. परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे हुए थे. खोजबीन के दौरान ग्रामीणों को पास के एक सुनसान पुराने घर से बदबू आई, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का भयावह मंजर देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया.

घर के अंदर था मासूम का शव:

घर के अंदर मासूम मजेश का शव पड़ा हपुआ था और हैरानी की बात यह थी कि आरोपी 14 साल का लड़का भी वहीं मौजूद था. ग्रामीणों के पूछने पर उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ उसे मौके पर ही पकड़ लिया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इसके साथ ही वैज्ञानिक जांच टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए.

शुरुआती जांच में क्या सच आया सामने:

पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि हत्या की वजह और कुछ नहीं बल्की बदला’ थी. दरअसल, कुछ दिन पहले मजेश के पिता शिबा महुरिया के 4 हजार रुपये गायब हो गए थे. जिसके बाद चोरी के संदेह में गांव वालों ने आरोपी लड़के को सबके सामने बुलाकर डांटा था, जिससे उसका परिवार अपमानित महसूस कर रहा था. इसी अपमान का बदला लेने के लिए आरोपी ने मजेश को हमेशा से रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई.

पापड़ाहांडी थाना प्रभारी दीपक जेना ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला संवेदनशील है क्योंकि दोनों ही बच्चे नाबालिग हैं. पुलिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है.